Un gigante de la Premier League inglesa Manchester Citycontinúa su actividad en el mercado de fichajes de verano. Según la información difundida por el prestigioso medio británico The Athletic los «Citizens» están en negociaciones finales para fichar al delantero del club brasileño Palmeiras Allan Eliaspara su traspaso.

Se espera que el prometedor futbolista de 22 años llegue a Manchester en los próximos días y firme un contrato oficial tras pasar el reconocimiento médico.

40 millones de euros y detalles del contrato

Se están acordando las siguientes condiciones para el traspaso del talentoso delantero brasileño:

Valor financiero: Manchester Cityinvertirá un total cercano a los 40 millones de euros incluyendo bonificaciones por el jugador;

Condiciones del contrato: Actualmente se están ultimando los detalles sobre la duración del contrato y las cláusulas personales entre el club y el agente del jugador;

Estado del acuerdo: Se prevé que el acuerdo entre las partes se cierre oficialmente en las próximas horas.

La era Enzo Maresca: Inicio de temporada y renovación ofensiva

Durante el receso de verano, Manchester Citynombró al técnico italiano Enzo Maresca como entrenador, quien ha comenzado la temporada con éxito con una plantilla renovada: