Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños

La estrella del FC Barcelona y de la selección española, Lamine Yamal, organizó una original y colorida «fiesta rosa» para celebrar sus 19 años. Su pareja, Inés García, compartió imágenes de la celebración en Instagram.

El cumpleaños de Yamal fue el 13 de julio. Sin embargo, el futbolista se encontraba entonces concentrado con la selección española antes de la semifinal del Mundial 2026. Por ello, decidió celebrar más tarde la gran fiesta dedicada a su cumpleaños.

Los invitados también vistieron de rosa

Las fotografías publicadas por Inés García en las redes sociales muestran que la fiesta estaba decorada con un estilo original. Como el evento tenía como tema la «fiesta rosa», la mayoría de los invitados también acudió vestida de ese color.

Los compañeros de Yamal en el FC Barcelona —Frenkie de Jong, Gavi y Fermín López— también participaron en la fiesta. Además, fueron invitados músicos y artistas famosos.

Inés García llegó a la celebración con un vestido corto de color rosa intenso, mientras que Yamal también llevaba una camisa rosa acorde con el estilo general.

De este modo, la estrella del FC Barcelona celebró sus 19 años con una colorida y memorable «fiesta rosa», diferente de un cumpleaños tradicional.