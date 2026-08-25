Marc Cucurella hace su primera declaración tras su fichaje por el Real Madrid

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Marc Cucurella hace su primera declaración tras su fichaje por el Real Madrid

Uno de los fichajes más inesperados del verano en el fútbol español y europeo se ha hecho oficial. El defensa del Chelsea de Londres y de la selección española Marc Cucurella se ha convertido en nuevo jugador del Real Madrid. El 24 de agosto, el «club blanco» presentó oficialmente al futbolista de 28 años ante el público.

El experimentado lateral, que se ha unido a las filas madridistas, no ocultó sus emociones tras la firma del contrato y envió un mensaje sincero a la afición del club.

«Un día especial para mi familia»: las primeras palabras de Cucurella

El futbolista español, vistiendo la elástica del «club blanco», expresó su alegría de la siguiente manera:

«¡Hola, madridistas! Estoy muy feliz, es un día muy especial para mí y mi familia. Tengo muchas ganas de veros en el Santiago Bernabéu. ¡Hala Madrid!», dijo Cucurella.

El defensa afirmó estar listo para luchar por los grandes títulos con el superclub madrileño.

Del Chelsea a Madrid: nueva competencia en el lateral izquierdo

El fichaje de Marc Cucurella es un paso importante en el plan del Real Madridpara reforzar la defensa por la banda izquierda:

  • Experiencia en Londres: El defensa español se consolidó como uno de los laterales más consistentes a nivel internacional con el Chelsea y la selección española;

  • Nueva etapa en Madrid: La directiva del «club blanco» apostó por la opción de Cucurella con el objetivo de aumentar la fiabilidad y la velocidad en la línea defensiva;

  • Expectación de la afición: Ahora, los seguidores madridistas esperan con gran interés el debut del jugador en el Santiago Bernabéu.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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