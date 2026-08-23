Neftchi vence a Sogdiana y se aleja a 6 puntos del Pakhtakor

En la 19ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, el líder de la tabla, el club de Ferganá, Neftchi recibió en casa al equipo de Jizzakh, Sogdiana El encuentro, disputado en el estadio Istiqlol lleno, fue dominado por los locales y terminó con una victoria contundente de 3-0.

Este éxito consolida aún más el liderato de los de Ferganá en la carrera por el título.

Doblete de Marušić y el punto final de Perica

Neftchi tomó la iniciativa desde el principio y generó constantes situaciones de peligro ante la portería rival:

Minuto 23 (1-0): El delantero extranjero Zoran Marušić culminó una rápida combinación con un disparo preciso para abrir el marcador;

Minuto 60 (2-0): Marušić, que mantuvo su actividad en la segunda parte, firmó un doblete para ampliar la ventaja de su equipo;

Minuto 90+8 (3-0): En el tiempo añadido, el delantero suplente Stipe Perica sentenció el encuentro.

Expulsión en el minuto 68 y situación en la tabla

La segunda parte fue desafortunada para los visitantes de Jizzakh:

Tarjeta roja: En el minuto 68, el jugador que entró desde el banquillo Shohjahon Sultonmurodov fue expulsado por una falta, dejando a su equipo con 10 jugadores;

Tabla de posiciones: Tras esta victoria, Neftchi suma 45 puntos y amplía la diferencia con su perseguidor más cercano, Pakhtakor, a 6 puntos Sogdiana se mantiene en la 10ª posición con 24 puntos.

Acta del partido y alineaciones:

Superliga. 19ª jornada

Neftchi — Sogdiana 3-0

Goles: Zoran Marušić (23, 60), Stipe Perica (90+8).

Expulsión: Shohjahon Sultonmurodov (68, Sogdiana).

Neftchi: Botirali Ergashev, Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Koffi Kouao (Izzatillo Po‘latov, 75), Bojan Ciger (Farrukh Sayfiyev, 87), Ibrohimhalil Yo‘ldoshev, Asilbek Jumayev (Muhsinjon Ubaydullayev, 69), Bilolxon Toshmirzayev (Khurshid G‘iyosov, 69), Vladimir Jovović, Ikrom Aliboyev, Alisher Odilov, Zoran Marušić (Stipe Perica, 87).

Sogdiana: Milan Mitrović, Zoir Jo‘raboyev, Abdulazizxon Abdurashidov (Shohjahon Sultonmurodov, 46), Islom Qobilov, Behruz Jumatov, Jamshid Boltaboyev (Zenan Zaimović, 65), Javohir Qahramonov, Ollabergan Karimov, Nodirjon Soyibov, Zabihillo O‘rinboyev (Saidakbar Sharipov, 68), Ljupčo Doriev.

Con este sólido juego, Neftchi demuestra una vez más que es el principal candidato para asegurar el título al final de la temporada.