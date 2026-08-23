El encuentro central de la 2ª jornada de la Süper Lig turca, seguido de cerca por los aficionados uzbekos, ha concluido. El Istanbul Başakşehir visitó al gigante nacional Trabzonspor y perdió 1-2 en un partido muy disputado.

Cabe destacar que los líderes de la selección nacional de Uzbekistán, Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev fueron titulares en el once inicial del equipo de Estambul.

El disparo rápido de Salah y la respuesta de Shomurodov

El partido comenzó con un ritmo intenso desde los primeros minutos:

Minuto 8 (1:0): La estrella de los locales, Mohamed Salah abrió el marcador, adelantando al Trabzonspor;

Minuto 19 (1:1): Tras un ataque activo del Başakşehir, Eldor Shomurodov provocó un penalti en el área rival y anotó desde los 11 metros para restablecer la igualdad;

Minuto 48 (2:1): Al inicio de la segunda parte, el mismo Mohamed Salah firmó su doblete, convirtiéndose en el autor del gol que dio la victoria a los locales.

Ficha del partido y alineaciones:

Süper Lig. 2ª jornada

Trabzonspor — Başakşehir 2:1

23 de agosto. Estadio Papara Park

Goles: Mohamed Salah (8, 48) — Eldor Shomurodov (19, penalti).

Trabzonspor: Onana, Cabral, Nvaivu, Savic, Eskihellac, Muçi (Özkacar, 70), Kabasakal, Malinovskyi (Boujouari, 81), Simsir (Saviolo, 70), Salah, Onuachu (Tufan, 87).

Başakşehir: Sengezer, Sahiner (Karbownik, 70), Bayram, Opoku, Operi, Kemen, Kaluzinski (Brnic, 58), Skov Olsen (Bozok, 79), SHOMURODOV , FAYZULLAYEV (Selke, 58), Bertug (Ergün, 46).

Tarjetas: Kemen (22), Bertug (39), Selke (61), Salah (79), Nvaivu (83), Ergün (88), Savic (89).

Tras esta victoria, el Trabzonspor suma 4 puntos . El Başakşehir, que ganó en la 1ª jornada, se queda con 3 puntos .