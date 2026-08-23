Duelo Salah-Shomurodov: El Başakşehir sufre una dura derrota en la 2ª jornada

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Duelo Salah-Shomurodov: El Başakşehir sufre una dura derrota en la 2ª jornada

El encuentro central de la 2ª jornada de la Süper Lig turca, seguido de cerca por los aficionados uzbekos, ha concluido. El Istanbul Başakşehir visitó al gigante nacional Trabzonspor y perdió 1-2 en un partido muy disputado.

Cabe destacar que los líderes de la selección nacional de Uzbekistán, Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev fueron titulares en el once inicial del equipo de Estambul.

El disparo rápido de Salah y la respuesta de Shomurodov

El partido comenzó con un ritmo intenso desde los primeros minutos:

  • Minuto 8 (1:0): La estrella de los locales, Mohamed Salah abrió el marcador, adelantando al Trabzonspor;

  • Minuto 19 (1:1): Tras un ataque activo del Başakşehir, Eldor Shomurodov provocó un penalti en el área rival y anotó desde los 11 metros para restablecer la igualdad;

  • Minuto 48 (2:1): Al inicio de la segunda parte, el mismo Mohamed Salah firmó su doblete, convirtiéndose en el autor del gol que dio la victoria a los locales.

Ficha del partido y alineaciones:

  • Süper Lig. 2ª jornada

  • Trabzonspor — Başakşehir 2:1

  • 23 de agosto. Estadio Papara Park

  • Goles: Mohamed Salah (8, 48) — Eldor Shomurodov (19, penalti).

  • Trabzonspor: Onana, Cabral, Nvaivu, Savic, Eskihellac, Muçi (Özkacar, 70), Kabasakal, Malinovskyi (Boujouari, 81), Simsir (Saviolo, 70), Salah, Onuachu (Tufan, 87).

  • Başakşehir: Sengezer, Sahiner (Karbownik, 70), Bayram, Opoku, Operi, Kemen, Kaluzinski (Brnic, 58), Skov Olsen (Bozok, 79), SHOMURODOV, FAYZULLAYEV (Selke, 58), Bertug (Ergün, 46).

  • Tarjetas: Kemen (22), Bertug (39), Selke (61), Salah (79), Nvaivu (83), Ergün (88), Savic (89).

Tras esta victoria, el Trabzonspor suma 4 puntos . El Başakşehir, que ganó en la 1ª jornada, se queda con 3 puntos .

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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