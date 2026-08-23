¡Cejudo vence a Merab Dvalishvili: todos los resultados del torneo RAF 12!

La ciudad de Cleveland, Estados Unidos, fue sede de un torneo sensacional con estrellas de la lucha libre y las artes marciales mixtas: RAF 12 (Real American Freestyle) El combate estelar, muy esperado, enfrentó a estrellas y ex campeones de la UFC: el medallista de oro olímpico en lucha libre Henry Cejudo y el famoso luchador georgiano Merab Dvalishvili sobre el tapiz.

En un duelo intenso y táctico, Henry Cejudo demostró su gran maestría al vencer a Merab Dvalishvili por 4-0, convirtiéndose en el nuevo campeón de peso ligero de la organización RAF.

El choque de leyendas de la lucha y estrellas de la UFC

La cartelera del torneo atrajo la atención de los aficionados no solo por el combate principal, sino también por otros superenfrentamientos:

La dominación aplastante de Jordan Burroughs: El campeón olímpico y múltiple campeón mundial de lucha libre Jordan Burroughs no le dio ninguna oportunidad al luchador de la UFC Sean Brady — 11-0;

Victorias de Gable Steveson y Tyron Woodley: El campeón olímpico Gable Steveson derrotó a su oponente por 6-0, mientras que el ex campeón de la UFC Tyron Woodley superó a Joaquin Buckley por puntos (14-8);

La derrota de Asu Almabaev: El luchador kazajo de la UFC Asu Almabaev perdió ante Johnny DiJulius por 0-10.

Todos los resultados oficiales del torneo RAF 12:

Combate por el título de peso ligero: Henry Cejudo — Merab Dvalishvili (4-0)

Jordan Burroughs — Sean Brady (11-0)

Gable Steveson — Anthony Cassioppi (6-0)

Campeonato femenino de peso medio: Kennedy Blades — Riz Larramendi (11-0)

Max McEnelly — Bo Nickal (3-1)

Combate por el título de peso medio: Jason Nolf — Evan Wick (11-1)

Jesse Mendez — Vladimer Khinchegashvili (7-2)

Combate por el título de peso wélter: David Carr — Taimuraz Salkazanov (5-4)

Johnny DiJulius — Asu Almabaev (10-0)

Tyron Woodley — Joaquin Buckley (14-8)

Masanosuke Ono — Ben Davino (4-0)

El torneo de Cleveland demostró una vez más lo cautivadores que son para los fans los enfrentamientos entre estrellas de MMA sobre un tapiz de lucha.