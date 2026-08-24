5-0 en el primer partido: el FC Barcelona arrolla al Elche a domicilio (vídeo)

En su primer partido oficial de la nueva temporada de Liga, el FC Barcelona visitó el estadio Manuel Martínez Valero. El encuentro de la 2ª jornada contra el Elche estuvo marcado por el dominio absoluto de los catalanes, que terminaron con una contundente victoria por 5-0.

En el partido, tanto los líderes del equipo como las nuevas estrellas brillaron, ofreciendo un auténtico espectáculo goleador a los aficionados.

Dobletes de Raphinha y Fermín, primer gol de Adeyemi

Desde los primeros minutos, los catalanes encerraron al rival en su propia área:

Minuto 14 (0-1): El extremo brasileño Raphinha transformó un penalti con sangre fría para abrir el marcador;

Minuto 45+3 (0-2): En el tiempo añadido de la primera parte, la nueva incorporación Karim Adeyemi anotó en su debut con la camiseta del Barça;

Minuto 67 (0-3): Manteniendo su actividad en la segunda mitad, Raphinha firmó su doblete;

Minutos 71 y 79 (0-4, 0-5): El centrocampista Fermín López marcó dos goles en 8 minutos para cerrar el marcador.

Además, otro debutante que entró desde el banquillo en el minuto 65, Anthony Gordon enriqueció su debut con dos asistencias en los goles de Fermín.

Acta del partido y alineaciones:

La Liga. 2ª jornada

Elche — FC Barcelona 0-5

23 de agosto. Estadio Manuel Martínez Valero

Goles: Raphinha (14' pen., 67'), Adeyemi (45+3'), Fermín López (71', 79').

Elche: Dituro, Sangaré, Chust, Redondo (Bigas, 81'), Affengruber, Valera, Morente (Cepeda, 64'), Villar, Aguado (Neto, 64'), Houary (Buonanotte, 64'), Nino (Ponce, 69').

FC Barcelona: Joan García, Espart, Christensen, Eric García, Martín, Gavi (Pedri, 45'), Bernal (Koundé, 80'), Yamal (Gordon, 65'), Fermín López, Raphinha (Cancelo, 80'), Adeyemi (Olmo, 65').

Amonestación: Houary (33', Elche).

Con su juego sólido y sin errores, el FC Barcelona demostró desde el primer partido que es el principal favorito al título esta temporada.