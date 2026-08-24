5-0 en el primer partido: el FC Barcelona arrolla al Elche a domicilio (vídeo)

·58·Deportes
5-0 en el primer partido: el FC Barcelona arrolla al Elche a domicilio (vídeo)

En su primer partido oficial de la nueva temporada de Liga, el FC Barcelona visitó el estadio Manuel Martínez Valero. El encuentro de la 2ª jornada contra el Elche estuvo marcado por el dominio absoluto de los catalanes, que terminaron con una contundente victoria por 5-0.

En el partido, tanto los líderes del equipo como las nuevas estrellas brillaron, ofreciendo un auténtico espectáculo goleador a los aficionados.

Dobletes de Raphinha y Fermín, primer gol de Adeyemi

Desde los primeros minutos, los catalanes encerraron al rival en su propia área:

  • Minuto 14 (0-1): El extremo brasileño Raphinha transformó un penalti con sangre fría para abrir el marcador;

  • Minuto 45+3 (0-2): En el tiempo añadido de la primera parte, la nueva incorporación Karim Adeyemi anotó en su debut con la camiseta del Barça;

  • Minuto 67 (0-3): Manteniendo su actividad en la segunda mitad, Raphinha firmó su doblete;

  • Minutos 71 y 79 (0-4, 0-5): El centrocampista Fermín López marcó dos goles en 8 minutos para cerrar el marcador.

Además, otro debutante que entró desde el banquillo en el minuto 65, Anthony Gordon enriqueció su debut con dos asistencias en los goles de Fermín.

Acta del partido y alineaciones:

  • La Liga. 2ª jornada

  • Elche — FC Barcelona 0-5

  • 23 de agosto. Estadio Manuel Martínez Valero

  • Goles: Raphinha (14' pen., 67'), Adeyemi (45+3'), Fermín López (71', 79').

  • Elche: Dituro, Sangaré, Chust, Redondo (Bigas, 81'), Affengruber, Valera, Morente (Cepeda, 64'), Villar, Aguado (Neto, 64'), Houary (Buonanotte, 64'), Nino (Ponce, 69').

  • FC Barcelona: Joan García, Espart, Christensen, Eric García, Martín, Gavi (Pedri, 45'), Bernal (Koundé, 80'), Yamal (Gordon, 65'), Fermín López, Raphinha (Cancelo, 80'), Adeyemi (Olmo, 65').

  • Amonestación: Houary (33', Elche).

Con su juego sólido y sin errores, el FC Barcelona demostró desde el primer partido que es el principal favorito al título esta temporada.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Noche de fútbol: ¡El duelo central en Samarcanda y 3 partidos candentes de la jornada 19!Noche de fútbol: ¡El duelo central en Samarcanda y 3 partidos candentes de la jornada 19!Hoy, 10:44Islam Makhachev revela el secreto de su difícil victoria sobre Ian GarryIslam Makhachev revela el secreto de su difícil victoria sobre Ian GarryHoy, 10:40Brian Madjo: Erling Haaland como modelo y el futuro de la selección inglesaBrian Madjo: Erling Haaland como modelo y el futuro de la selección inglesaHoy, 10:3620 millones al año: detalles del traspaso de Gabriel Martinelli a Arabia Saudí20 millones al año: detalles del traspaso de Gabriel Martinelli a Arabia SaudíHoy, 09:20Gran limpieza: el FC Barcelona busca despedirse de 5 estrellas antes de que termine el veranoGran limpieza: el FC Barcelona busca despedirse de 5 estrellas antes de que termine el veranoHoy, 09:13«Merecíamos más»: Arbeloa explica las razones de la derrota en el derbi londinense«Merecíamos más»: Arbeloa explica las razones de la derrota en el derbi londinenseHoy, 08:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
Cristiano Ronaldo, una advertencia para Harry Kane
Cristiano Ronaldo, una advertencia para Harry Kane