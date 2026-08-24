Victoria en el debut de Amorim: Rabiot da 3 puntos al Milan en Turín (vídeo)

La 1ª jornada de la nueva temporada de la Serie A estuvo llena de eventos importantes para el Milan. En el primer partido oficial bajo la dirección de su nuevo entrenador, Rúben Amorim , los « rossoneri » lograron una victoria importante y remontada por 2-1 en su visita al famoso club de Turín, Torino .

El destino del encuentro fue decidido por los acertados ajustes tácticos del técnico portugués en la segunda parte y la calidad del centrocampista francés que entró desde el banquillo, Adrien Rabiot.

«Blitzkrieg» de 2 minutos: goles consecutivos de Cissé y Rabiot

Aunque ambos equipos priorizaron la cautela en la primera mitad, el Milan aumentó la intensidad ofensiva tras el descanso:

El punto de inflexión en el minuto 56: Amorim dio entrada a Adrien Rabiot y Luka Modrić simultáneamente, tomando el control total del mediocampo;

Minuto 64 (0-1): Tras una asistencia precisa de Rabiot, Cissé abrió el marcador para los visitantes;

Minuto 66 (0-2): Solo dos minutos después, Adrien Rabiot anotó él mismo, consolidando la ventaja milanista;

Minuto 90+3 (1-2): En el tiempo añadido, el delantero del Torino, Che Adams recortó distancias, pero no fue suficiente para que los locales rescataran un punto.

El Atalanta de Sarri también comienza con éxito

En otro duelo destacado de la jornada, el Atalanta de Bérgamo, Maurizio Sarriahora dirigido por Atalanta , derrotó al Sassuolo en casa, sumando 3 puntos vitales en el inicio del campeonato.

Ficha del partido y alineaciones:

Serie A. 1ª jornada

Torino — Milan 1:2

23 de agosto

Goles: Che Adams (90+3) — Cissé (64), Adrien Rabiot (66).

Torino: Mascardi, Ciammaglichella (Abuhilol, 81), Comuzzo (Kulenović, 85), Vlašić, Gineitis, Ismajli, Casadei (Adams, 70), Coco, Pedersen (Fortini, 70), Simeone (Njie, 70), Fitz-Jim.

Milan: Maignan, Hila (Gabbia, 76), de Winter, Loftus-Cheek (Modrić, 56), Musah, Pavlović, Cissé (Saelemaekers, 66), Estupiñán (Bartesaghi, 66), Jashari (Rabiot, 56), Chukwueze, Ramos.

El primer partido oficial de Rúben Amorim al mando del Milan termina con victoria, demostrando que el equipo es uno de los principales candidatos al Scudetto.