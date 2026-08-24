Una victoria insuficiente: Flick señala una carencia clave del Barcelona

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Una victoria insuficiente: Flick señala una carencia clave del Barcelona

El club catalán FC Barcelona comenzó la nueva temporada de La Liga con una contundente victoria por 5-0 fuera de casa ante el Elche. Los dobletes de Raphinha y Fermín López, el gol del nuevo fichaje Adeyemi y las acciones decisivas de Gordon dieron 3 puntos vitales a los catalanes.

Sin embargo, a pesar del abultado marcador, el entrenador alemán de los azulgranas Hans-Dieter Flick destacó en rueda de prensa que no estaba plenamente satisfecho con el juego mostrado y que aún hay aspectos en los que el equipo debe mejorar.

«Debimos controlar mejor el balón en la segunda parte»

El técnico, además de valorar el resultado positivo, no ocultó sus críticas sobre el control del juego:

«Quería que controláramos más el partido, pero el Elche también hizo un buen trabajo. Especialmente en la segunda mitad, debimos tener más posesión. Aun así, marcamos cinco goles y mantuvimos la portería a cero. Me gusta el estilo de juego que ha elegido el equipo», dijo Flick.

Asimismo, el entrenador alemán habló sobre el equilibrio colectivo y añadió que las mejoras vistas en los entrenamientos deben mantenerse en los partidos oficiales:

  • Exigencia de unidad: «Veo muchas cosas positivas en los entrenamientos, eso es lo que quiero. Pero no debemos detenernos, tenemos que seguir progresando. Debemos actuar como un equipo unido, tanto en ataque como en defensa».

Próxima prueba: El duelo central contra el Athletic Bilbao

Un serio desafío espera a los catalanes:

  • Fecha y hora del encuentro: En la noche del 27 al 28 de agosto, el Barcelona recibirá en casa al histórico club vasco Athletic Bilbao ;

  • Inicio: El partido comenzará a las 00:00 hora de Taskent.

Los pupilos de Flick buscarán continuar con su racha de victorias en su primer partido como locales.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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