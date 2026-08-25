Dimisión en «Kattaqo‘rg‘on»: ¡El entrenador ruso fue despedido por los resultados!

Un cambio inesperado de entrenador se está produciendo en el equipo «Kattaqo‘rg‘on», que lucha por los primeros puestos en la Pro League de Uzbekistán y por un ascenso a la Superliga. Eurasia Football según la información difundida, la directiva del club decidió despedirse del entrenador ruso de 56 años Yuriy Utkulbayev tras registrar dos derrotas consecutivas.

Actualmente, las partes están llevando a cabo las negociaciones finales para rescindir el contrato laboral antes de tiempo y acordar el monto de la compensación. El especialista ya ha sido apartado del equipo y no dirige los entrenamientos.

¿Cuál fue la causa de la dimisión?

La drástica decisión de la directiva del club se debió a los resultados negativos de las últimas jornadas y a la calidad de juego mostrada:

Derrota ante «Sho‘rtan»: El 15 de agosto, «Kattaqo‘rg‘on» perdió 0-1 fuera de casa ante «Sho‘rtan», uno de sus rivales directos, debido a un gol encajado en el minuto 85;

Fracaso en casa: El 21 de agosto, el equipo perdió 2-4 ante su afición frente a «G‘azalkent»;

Descontento con el estilo de juego: La directiva del club esperaba de Utkulbayev un fútbol ofensivo y fiable. Sin embargo, intentar mostrar un juego abierto provocó desorden defensivo y recibir cuatro goles en contra.

Las estadísticas de Utkulbayev en «Kattaqo‘rg‘on»

El especialista, que trabajó durante muchos años en el sistema del club ruso «Rubin» Kazan, fue nombrado a finales de mayo en sustitución de Yorqin Nazarov. Bajo su mando, en los 9 partidos de la Pro League se registraron los siguientes resultados:

5 victorias , 1 empate , 3 derrotas ;

De los 27 puntos posibles, 16 puntos fueron acumulados;

En el único partido de la Copa de Uzbekistán, el equipo fue eliminado tras perder 0-3 contra «Paxtakor».

Posibilidad de ascenso a la Superliga y el duelo decisivo contra «Orol»

A pesar de la dimisión del entrenador, la posición de «Kattaqo‘rg‘on» en la tabla sigue siendo bastante alta: