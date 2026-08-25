Un exmarido mantuvo a una mujer cautiva en su casa durante 5 días

En el estado de Goiás, Brasil, se informa que Emiliane Tamira, de 24 años, fue mantenida cautiva por su exmarido durante cinco días. Tras la desaparición de Emiliane el 17 de agosto, la policía inició una búsqueda y la encontró el 21 de agosto en una casa alquilada en Águas Lindas de Goiás, según informó VTV News.

Las autoridades encontraron a la mujer atada a una cama con cadenas, cuerdas y esposas, con una máscara en el rostro que le dificultaba hablar y respirar. Según la víctima, su expareja la mantenía bajo los efectos de drogas y solo le soltaba las manos brevemente para que pudiera comer.

Emiliane también informó que sufrió quemaduras químicas en la zona de la boca y los ojos durante su cautiverio. Esta información se basa actualmente en su testimonio y está siendo verificada como parte de la investigación.

Según la policía, el sospechoso, Aylton Rodrigues, alquiló la casa con antelación para retener a su exmujer y allí acumuló alimentos y otros artículos necesarios.

Los investigadores notaron su comportamiento inusual, localizaron la casa alquilada y acudieron al lugar. El sospechoso desobedeció la orden de alto de la policía, intentó huir en coche y fue detenido poco después. También se le incautó una pistola de 9 mm.

Según la policía, Aylton confesó haber drogado a la mujer antes de llevarla a la casa alquilada. Emiliane señaló que la pareja vivió junta durante casi seis años y terminó su relación en diciembre de 2025.

La mujer declaró que su exmarido no podía aceptar la separación e intentaba mantener el control sobre su vida; la investigación también analiza los posibles motivos del crimen, incluida la intención de obligarla a retomar la relación.

Aylton Rodrigues se encuentra actualmente bajo custodia, el tribunal ordenó su encarcelamiento y la investigación del caso continúa.