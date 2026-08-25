Un exmarido mantuvo a una mujer cautiva en su casa durante 5 días

·315·Mundo
Un exmarido mantuvo a una mujer cautiva en su casa durante 5 días

En el estado de Goiás, Brasil, se informa que Emiliane Tamira, de 24 años, fue mantenida cautiva por su exmarido durante cinco días. Tras la desaparición de Emiliane el 17 de agosto, la policía inició una búsqueda y la encontró el 21 de agosto en una casa alquilada en Águas Lindas de Goiás, según informó VTV News.

Las autoridades encontraron a la mujer atada a una cama con cadenas, cuerdas y esposas, con una máscara en el rostro que le dificultaba hablar y respirar. Según la víctima, su expareja la mantenía bajo los efectos de drogas y solo le soltaba las manos brevemente para que pudiera comer.

Emiliane también informó que sufrió quemaduras químicas en la zona de la boca y los ojos durante su cautiverio. Esta información se basa actualmente en su testimonio y está siendo verificada como parte de la investigación.

Según la policía, el sospechoso, Aylton Rodrigues, alquiló la casa con antelación para retener a su exmujer y allí acumuló alimentos y otros artículos necesarios.

Los investigadores notaron su comportamiento inusual, localizaron la casa alquilada y acudieron al lugar. El sospechoso desobedeció la orden de alto de la policía, intentó huir en coche y fue detenido poco después. También se le incautó una pistola de 9 mm.

Según la policía, Aylton confesó haber drogado a la mujer antes de llevarla a la casa alquilada. Emiliane señaló que la pareja vivió junta durante casi seis años y terminó su relación en diciembre de 2025.

La mujer declaró que su exmarido no podía aceptar la separación e intentaba mantener el control sobre su vida; la investigación también analiza los posibles motivos del crimen, incluida la intención de obligarla a retomar la relación.

Aylton Rodrigues se encuentra actualmente bajo custodia, el tribunal ordenó su encarcelamiento y la investigación del caso continúa.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Científicos descubren un tiburón que camina por el fondo marino (video)Científicos descubren un tiburón que camina por el fondo marino (video)Hoy, 20:52La NASA se prepara para lanzar un nuevo telescopio espacialLa NASA se prepara para lanzar un nuevo telescopio espacialHoy, 20:47Se otorgan 55 mil dólares por cada hijo nacidoSe otorgan 55 mil dólares por cada hijo nacidoHoy, 19:46¿Dónde se guarda la receta secreta de 140 años de una famosa bebida?¿Dónde se guarda la receta secreta de 140 años de una famosa bebida?Hoy, 19:25Comienzan fuertes erupciones solares: la actividad aumenta drásticamenteComienzan fuertes erupciones solares: la actividad aumenta drásticamenteHoy, 19:00Lamine Yamal se ha mudado con su noviaLamine Yamal se ha mudado con su noviaHoy, 18:40
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público