5 goles: Tottenham arrolla al Charlton, debut goleador y asistencia de Savio

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5 goles: Tottenham arrolla al Charlton, debut goleador y asistencia de Savio

En la segunda ronda de la Carabao Cup, el Tottenham Hotspur recibió al Charlton Athletic, equipo de categoría inferior, en su majestuoso estadio de Londres. El derbi de la capital estuvo marcado por la superioridad absoluta de los pupilos de Ange Postecoglou y terminó con una contundente victoria por 5-1 al final del encuentro.

Durante el partido, el estilo ofensivo del Tottenhamdesconcertó a la defensa visitante, mientras que el brillo del debutante Savio fue un verdadero regalo para los aficionados de los 'Spurs'.

Primera parte: Moore y Solanke dan el aviso

Los locales tomaron la iniciativa desde el principio y crearon peligro, pero el marcador no se abrió hasta poco antes del descanso:

  • El éxito de Mikey Moore: En el minuto 41, el joven talento Mikey Moore batió la portería rival para adelantar al Tottenham (1-0);

  • El gol de Dominic Solanke: En el tiempo añadido de la primera parte, el nuevo fichaje Dominic Solanke demostró su calidad para ampliar la ventaja y asegurar que los 'Spurs' se fueran al descanso con tranquilidad (2-0).

Segunda parte: El cabezazo de Danso y el recital de Savio

En la segunda mitad, el Tottenham no bajó el ritmo. El cuerpo técnico realizó rotaciones para dar entrada a nuevos efectivos:

  • El debut de Kevin Danso: El defensa Kevin Danso, que entró desde el banquillo, cabeceó a gol un saque de esquina en el minuto 67 para poner el 3-0 en el marcador;

  • El show de Savio: El extremo brasileño, que sustituyó a Dominic Solanke en el minuto 71, Savio se convirtió en el héroe de los últimos minutos:

    • Gol de debut: En el minuto 82, Savio marcó su primer gol con el Tottenham, ganándose la ovación del público (4-0);

    • Maestría en la asistencia: Tres minutos después, Savio irrumpió por la banda izquierda y dio una asistencia de gol a Ben Davies, redondeando un debut brillante (5-0).

El gol del honor del Charlton y el protocolo oficial

Los visitantes solo pudieron responder con un gol al final del partido:

  • Gol de Lloyd Jones: En el minuto 87, el defensa del Charlton Lloyd Jones aprovechó un tiro libre para establecer el marcador final (5-1).

Carabao Cup. 2ª ronda

Tottenham — Charlton 5-1

Goles: Moore (41), Solanke (45), Danso (67), Savio (82), Davies (85) — Jones (87).

Alineaciones:

  • Tottenham: Antonin Kinsky, Archie Gray, Jan-Paul van Hecke (Micky van de Ven, 64), Ben Davies, Destiny Udogie (Kevin Danso, 65), Lucas Bergvall, Rodrigo Bentancur (Pedro Porro, 65), Matheus Fernandes, Mathys Tel (Luca Williams-Barnett, 78), Dominic Solanke (Savio, 71), Mikey Moore.

  • Charlton: Tiernan Brooks, Shichendje Collins (Danny McNamara, 15), Billy Koumetio (Lloyd Jones, 15), Ivan Mesik, Nathan Asiimwe, Harvey Knibbs (Alan Mwamba, 66), Timothy Ouma (Miles Leaburn, 66), Robert Apter, Greg Docherty, Millenik Alli (Joe Rankin-Costello, 66), Mika Mbick.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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