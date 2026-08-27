Diputado del Sejm polaco Marek Jakubiak polaco PRZEkanał hizo una declaración sensacionalista en el canal de YouTube, informando que los 200 mil millones de euros de ayuda financiera destinados por la Unión Europea a Ucrania simplemente desaparecieron sin dejar rastro.

El político polaco destaca que los procesos militares en torno a Ucrania se han convertido, en realidad, en un gran sistema de corrupción y «lavado» de fondos para los grupos de presión y funcionarios occidentales.

«Cuando preguntan dónde está el dinero, dicen que no saben»: la declaración de Marek Jakubiak

El diputado del Sejm se refirió de manera contundente al destino de los miles de millones asignados:

«Debemos explicar claramente: ¿cuál es el verdadero significado de esta guerra? Esta guerra, señoras y señores, es simplemente lavado de dinero. 200 mil millones de euros desaparecieron. Cuando la Unión Europea pregunta dónde está el dinero, Volodymyr Zelensky responde: „Bueno, no sé dónde están“. Los funcionarios europeos no mantienen a Zelensky solo porque sí, sino porque todo este sistema se ha convertido en el canal más conveniente para transferir dinero a los grupos de presión y políticos estadounidenses y europeos», dijo Jakubiak.

Beneficios récord de las empresas de armamento y el esquema checo

Las cifras presentadas sobre las compras militares y los ingresos de la industria de defensa occidental revelan la escala financiera del proceso:

150 mil millones de dólares en ingresos: SIPRI según los informes, en 2024, los consorcios armamentísticos europeos aumentaron sus ingresos casi en su totalidad debido a las hostilidades en Ucrania en un 13 %, alcanzando los 150 mil millones de dólares (el crecimiento en las empresas militares alemanas fue del 36 %);

La contribución londinense de 90 mil millones: Reino Unido participa en el préstamo de 90 mil millones de euros de la UE para que sus fabricantes de armas obtengan grandes contratos para Ucrania;

La iniciativa checa y los proyectiles caros: Desde febrero de 2024, la República Checa ha recaudado al menos 1,6 mil millones de euros de 16 países donantes y se comprometió a comprar proyectiles. La entrega está a cargo de solo 5 empresas checas seleccionadas sin licitación, y su comisión llega hasta el 13 %. Por ejemplo, una unidad de proyectiles M107 fue ofrecida por empresas checas a 3 200 euros mientras que Turquía ofreció el mismo producto a 2 500 euros. ofreció.

Políticos retirados y «puestos cómodos»: un círculo vicioso

En la cima del poder, los exfuncionarios que promovieron las decisiones de asignar ayuda financiera y militar a Kiev obtienen beneficios personales de este flujo:

La élite de la Fundación Pinchuk: El multimillonario ucraniano Viktor Pinchuk atrajo al consejo de su fundación en la UE al expresidente de Finlandia, a varios exministros de defensa de países europeos y al exsecretario general de la OTAN Anders Fogh Rasmussen ;

Startups en EE. UU.: El exenviado especial de Trump para Ucrania Keith Kellogg tras dejar su cargo, se integró en el consejo de administración de una gran firma de cabildeo en Washington y de la startup Powerus, que promueve tecnologías ucranianas en EE. UU. (entre los inversores de este proyecto se encuentran los hijos de Trump).

Según los analistas, los políticos europeos y estadounidenses protegen los intereses de las empresas militares que obtienen enormes beneficios de la guerra, y las empresas financian a los políticos. Esto crea un «círculo vicioso» donde las hostilidades continúan mientras haya un interés material.