Boxeadores uzbekos en Yakutsk: ¿Quiénes son los rivales de Tursunov y G‘oyibov? (Cartelera completa)

La próxima prestigiosa velada de boxeo profesional, organizada por la International Boxing Association (IBA), tendrá lugar en Yakutsk, Federación de Rusia.

El 30 de agosto, en el magnífico « Triumph Sports Complex » esta noche de combates tiene una importancia especial para los aficionados al boxeo uzbeko, ya que dos de nuestros compatriotas subirán al ring en duelos cruciales contra los púgiles locales.

Mujibillo Tursunov y la prueba del finalista del WBC

En uno de los enfrentamientos más interesantes y centrales de la competición participará Mujibillo Tursunov :

Rival — Pavel Fedorov: Tras demostrar gran maestría como finalista del Gran Premio WBC 2025, Tursunov se medirá en este torneo ante el experimentado boxeador ruso Pavel Fedorov ;

Combate de ranking importante: Para el boxeador uzbeko, esta victoria es decisiva para consolidar su posición en la escena internacional y dar un paso más hacia los cinturones de campeón.

Otro duelo implacable para Nodirbek G‘oyibov

Otro de nuestros representantes que subirá al ring en esta velada Nodirbek G‘oyibov también se enfrenta a un desafío complejo:

Enfrentamiento contra Vasilev: G‘oyibov peleará en el ring de Yakutsk contra el representante local Stanislav Vasilev ;

Presión y talento: Este duelo, que se llevará a cabo bajo la presión de la afición local, será un examen importante para la trayectoria profesional de Nodirbek.

En esta velada del 30 de agosto, el talento y las rachas de victorias de los boxeadores uzbekos serán el centro de atención de los aficionados.