En el marco de LaLiga española, el club del Real Madrid recibió en su estadio a la Real Sociedady derrotó a sus rivales con un contundente 4-1. El gran protagonista del encuentro,

Kylian Mbappé, anotó tres goles, registrando un hat-trick. Tras finalizar el duelo, el mediocampista estrella del « club blanco » Federico Valverde comentó con entusiasmo ante los periodistas sobre el giro táctico en la segunda parte y la maestría de Mbappé.

«La charla en el descanso cambió todo»

Valverde reveló cómo el error del equipo en la primera mitad y las instrucciones en el vestuario influyeron en el juego:

«Vi a nuestro equipo totalmente concentrado, buscando siempre ir hacia adelante. Nos movimos muy bien en el campo, solo que tras marcar el primer gol nos faltó un poco de paciencia y el rival logró empatar. La charla en el descanso nos vino muy bien, y la segunda parte fue realmente magnífica», declaró el centrocampista uruguayo.

El jugador añadió que en el vestuario se discutió principalmente el tema de la presión . Si en la primera parte recuperar el balón en campo contrario fue difícil, en la segunda mitad el equipo corrigió totalmente esa carencia.

«Mbappé repetirá esto muchas veces durante el año»

Valverde se detuvo en el desempeño fenomenal de Kylian Mbappé, destacando cómo deben aprovecharlo:

«Increíble, ¡simplemente asombroso! Debemos aprovechar al máximo su potencial. Tenemos que darle el balón para que marque y disfrute del juego. Lo que mostró hoy en el campo lo repetirá muchas veces a lo largo de la temporada».

Hat-trick de Mbappé, otro gol de Vinícius

El destino del partido se decidió gracias a las acciones únicas de la estrella francesa:

Los minutos de Mbappé: Kylian marcó ante la Real Sociedad en los minutos 40, 60 y 80, sellando otro brillante hat-trick con la camiseta madridista;

La contribución de Vinícius Júnior: El otro líder del ataque madridista, Vinícius Júnior, también se hizo presente en el marcador, asegurando el 4-1 final.

Esta gran victoria del Real Madridsienta las bases para continuar su racha ganadora en la temporada.