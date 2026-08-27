Fenerbahçe, AEK y Viking en la fase de liga de la Champions League

·7·Deportes
Fenerbahçe, AEK y Viking en la fase de liga de la Champions League

Los partidos de vuelta de los play-offs de la competición de clubes más prestigiosa de Europa, la UEFA Champions League, han llegado a su fin. En el duelo central, el club turco Fenerbahçe derrotó al club francés Lyon por 2-1 a domicilio, asegurando su pase a la fase de liga tras el resultado global (partido de ida 1-1).

Asimismo, los clubes griego AEK y noruego Viking lograron victorias contundentes contra sus rivales, asegurando su lugar entre los mejores equipos de Europa.

Thriller en Lyon: 2 goles rápidos y decisiones del VAR

El encuentro en Francia estuvo lleno de tensión y lucha intensa:

  • El golpe de 4 minutos del Fenerbahçe: Los de Estambul tomaron la iniciativa desde el principio. Vedat Muriqi abrió el marcador en el minuto 24, y solo 4 minutos después, en el 28, Archie Brown anotó el segundo tanto en la portería francesa (0-2);

  • El despertar del Lyon: En la segunda parte, los locales aumentaron la presión y Malick Fofana redujo la distancia en el minuto 61 (1-2);

  • El drama del VAR: El Lyon marcó dos veces en los minutos 64 y 72, pero en ambos casos, tras la revisión del sistema de videoarbitraje (VAR), se señaló fuera de juego y los goles fueron anulados.

Grandes éxitos para el AEK y el Viking

En los otros enfrentamientos de play-off se registraron resultados interesantes:

  • La goleada del AEK (4-0): Tras empatar 0-0 en la ida contra el Levski búlgaro, el AEK no tuvo piedad en casa. Un gol de Luka Jović (7'), un doblete de Barnabás Varga (21', 30') y un tanto de Răzvan Marin (55') dieron a los griegos una victoria por 4-0;

  • La sorpresa del Viking (3-1): El club noruego Viking recibió al renombrado Dinamo Zagreb y ganó 3-1 gracias a los goles de Zlatko Tripić, Edvin Austbø y Tobias Moy, clasificándose para la fase de liga.

Acta oficial del partido: Lyon — Fenerbahçe

Champions League. Fase de play-offs

Lyon — Fenerbahçe 1-2 (Partido de ida: 1-1)

Goles: Fofana (61') — Muriqi (24'), Brown (28').

Alineaciones:

  • Lyon: Dominik Greif, Ainsley Maitland-Niles (Kail Budash, 62'), Ruben Kluivert, Moussa Niakhaté, Abner (Nicolás Tagliafico, 86'), Tanner Tessmann (Pavel Šulc, 76'), Tyler Morton (Mads Bidstrup, 86'), Corentin Tolisso, Ernest Nuamah (Zakari Atekame, 62'), Loïs Openda, Malick Fofana.

  • Fenerbahçe: Ederson Moraes, Nélson Semedo, Milan Škriniar, Nathan Aké, Archie Brown, N'Golo Kanté, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood (Romelu Lukaku, 80'), Anderson Talisca (İsmail Yüksek, 68'), Oğuz Aydın (Dorgeles Nene, 76'), Vedat Muriqi (İrfan Can Kahveci, 80').

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El Real Madrid logra una victoria contundente ante la Real SociedadEl Real Madrid logra una victoria contundente ante la Real SociedadHoy, 02:12¿Qué reveló Ruzikul Berdiyev tras la derrota ante el Qizilqum?¿Qué reveló Ruzikul Berdiyev tras la derrota ante el Qizilqum?Ayer, 23:32Prueba ante Nasaf en 3 días: tras vencer al Mash'al, ¿qué reveló Temur Kapadze?Prueba ante Nasaf en 3 días: tras vencer al Mash'al, ¿qué reveló Temur Kapadze?Ayer, 23:20¡Alineaciones confirmadas para el Real Madrid - Real Sociedad!¡Alineaciones confirmadas para el Real Madrid - Real Sociedad!Ayer, 23:10¡Sensación en Navoiy: Qizilqum derrota a Nasaf por la mínima!¡Sensación en Navoiy: Qizilqum derrota a Nasaf por la mínima!Ayer, 21:59¿Fecha de caducidad superada? Un ex campeón critica el estado actual de Usyk¿Fecha de caducidad superada? Un ex campeón critica el estado actual de UsykAyer, 21:57
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)