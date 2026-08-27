Fenerbahçe, AEK y Viking en la fase de liga de la Champions League

Los partidos de vuelta de los play-offs de la competición de clubes más prestigiosa de Europa, la UEFA Champions League, han llegado a su fin. En el duelo central, el club turco Fenerbahçe derrotó al club francés Lyon por 2-1 a domicilio, asegurando su pase a la fase de liga tras el resultado global (partido de ida 1-1).

Asimismo, los clubes griego AEK y noruego Viking lograron victorias contundentes contra sus rivales, asegurando su lugar entre los mejores equipos de Europa.

Thriller en Lyon: 2 goles rápidos y decisiones del VAR

El encuentro en Francia estuvo lleno de tensión y lucha intensa:

El golpe de 4 minutos del Fenerbahçe: Los de Estambul tomaron la iniciativa desde el principio. Vedat Muriqi abrió el marcador en el minuto 24, y solo 4 minutos después, en el 28, Archie Brown anotó el segundo tanto en la portería francesa (0-2);

El despertar del Lyon: En la segunda parte, los locales aumentaron la presión y Malick Fofana redujo la distancia en el minuto 61 (1-2);

El drama del VAR: El Lyon marcó dos veces en los minutos 64 y 72, pero en ambos casos, tras la revisión del sistema de videoarbitraje (VAR), se señaló fuera de juego y los goles fueron anulados.

Grandes éxitos para el AEK y el Viking

En los otros enfrentamientos de play-off se registraron resultados interesantes:

La goleada del AEK (4-0): Tras empatar 0-0 en la ida contra el Levski búlgaro, el AEK no tuvo piedad en casa. Un gol de Luka Jović (7'), un doblete de Barnabás Varga (21', 30') y un tanto de Răzvan Marin (55') dieron a los griegos una victoria por 4-0;

La sorpresa del Viking (3-1): El club noruego Viking recibió al renombrado Dinamo Zagreb y ganó 3-1 gracias a los goles de Zlatko Tripić, Edvin Austbø y Tobias Moy, clasificándose para la fase de liga.

Acta oficial del partido: Lyon — Fenerbahçe

Champions League. Fase de play-offs

Lyon — Fenerbahçe 1-2 (Partido de ida: 1-1)

Goles: Fofana (61') — Muriqi (24'), Brown (28').

Alineaciones: