Fenerbahçe, AEK y Viking en la fase de liga de la Champions League
Los partidos de vuelta de los play-offs de la competición de clubes más prestigiosa de Europa, la UEFA Champions League, han llegado a su fin. En el duelo central, el club turco Fenerbahçe derrotó al club francés Lyon por 2-1 a domicilio, asegurando su pase a la fase de liga tras el resultado global (partido de ida 1-1).
Asimismo, los clubes griego AEK y noruego Viking lograron victorias contundentes contra sus rivales, asegurando su lugar entre los mejores equipos de Europa.
Thriller en Lyon: 2 goles rápidos y decisiones del VAR
El encuentro en Francia estuvo lleno de tensión y lucha intensa:
El golpe de 4 minutos del Fenerbahçe: Los de Estambul tomaron la iniciativa desde el principio. Vedat Muriqi abrió el marcador en el minuto 24, y solo 4 minutos después, en el 28, Archie Brown anotó el segundo tanto en la portería francesa (0-2);
El despertar del Lyon: En la segunda parte, los locales aumentaron la presión y Malick Fofana redujo la distancia en el minuto 61 (1-2);
El drama del VAR: El Lyon marcó dos veces en los minutos 64 y 72, pero en ambos casos, tras la revisión del sistema de videoarbitraje (VAR), se señaló fuera de juego y los goles fueron anulados.
Grandes éxitos para el AEK y el Viking
En los otros enfrentamientos de play-off se registraron resultados interesantes:
La goleada del AEK (4-0): Tras empatar 0-0 en la ida contra el Levski búlgaro, el AEK no tuvo piedad en casa. Un gol de Luka Jović (7'), un doblete de Barnabás Varga (21', 30') y un tanto de Răzvan Marin (55') dieron a los griegos una victoria por 4-0;
La sorpresa del Viking (3-1): El club noruego Viking recibió al renombrado Dinamo Zagreb y ganó 3-1 gracias a los goles de Zlatko Tripić, Edvin Austbø y Tobias Moy, clasificándose para la fase de liga.
Acta oficial del partido: Lyon — Fenerbahçe
Champions League. Fase de play-offs
Lyon — Fenerbahçe 1-2 (Partido de ida: 1-1)
Goles: Fofana (61') — Muriqi (24'), Brown (28').
Alineaciones:
Lyon: Dominik Greif, Ainsley Maitland-Niles (Kail Budash, 62'), Ruben Kluivert, Moussa Niakhaté, Abner (Nicolás Tagliafico, 86'), Tanner Tessmann (Pavel Šulc, 76'), Tyler Morton (Mads Bidstrup, 86'), Corentin Tolisso, Ernest Nuamah (Zakari Atekame, 62'), Loïs Openda, Malick Fofana.
Fenerbahçe: Ederson Moraes, Nélson Semedo, Milan Škriniar, Nathan Aké, Archie Brown, N'Golo Kanté, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood (Romelu Lukaku, 80'), Anderson Talisca (İsmail Yüksek, 68'), Oğuz Aydın (Dorgeles Nene, 76'), Vedat Muriqi (İrfan Can Kahveci, 80').
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