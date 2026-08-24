Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)

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Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)

En la nueva temporada de la Premier League, Abdukodir Husanov ha vuelto a destacar por su juego sólido. El jugador de la selección nacional de Uzbekistán y defensa del« Manchester City » disputó los 90 minutos completos en el partido de la primera jornada contra el « Bournemouth » y recibió una alta valoración por sus estadísticas.

En el encuentro disputado en el estadio « Etihad »,el « Manchester City » logró una difícil victoria por 2-1. Husanov fue titular en el centro de la defensa y permaneció en el campo hasta el final.

Las estadísticas de Husanov llamaron la atención

El portal especializado en datos estadísticos Flashscore evaluó las acciones del futbolista uzbeko con 8,2 puntos.

Los indicadores clave del defensa de 22 años son los siguientes:

  • 90 minutos jugados;

  • 87 pases precisos de 90 intentados;

  • precisión de pases — 97 por ciento;

  • 97 toques de balón;

  • actuación sólida en la defensa central.

La precisión del 97% de Husanov demuestra que desempeña un papel crucial no solo en defensa, sino también en el control del balón y la salida de juego.

¿Quién obtuvo una nota más alta en el« Manchester City »?

La puntuación de 8,2 de Husanov fue una de las más altas del equipo.

Flashscore otorgó una nota superior de8,5 puntos a Marc Guéhi entre los jugadores del« Manchester City ». Se convirtió en uno de los mejores jugadores del partido al anotar el gol de la victoria.

De esta manera, desde la primera jornada, Husanov se situó entre los jugadores mejor valorados de su equipo.

¿Por qué es importante este dato?

Para Husanov, la importancia de este partido no se limita a su nota. En una liga tan competitiva como la Premier League, la calidad en el manejo del balón y la precisión de los pases son fundamentales para un defensa.

87 pases precisos y un 97% de efectividad demuestran la fiabilidad del futbolista uzbeko en el juego de posesión.

Especialmente, el hecho de haber jugado los 90 minutos como central indica que su lugar en los planes del equipo se está consolidando.

¿Cómo empezó la nueva temporada para el futbolista uzbeko?

Tras una temporada de adaptación al fútbol inglés, Husanov comenzó la nueva campaña como titular. Esto genera un creciente interés sobre su estatus en el « Manchester City »y su papel en la Premier League.

Una nota de 8,2 y un 97% de precisión en la primera jornada son señales de un inicio de temporada sólido para el defensa uzbeko.

Lo más importante es si Husanov podrá mantener este nivel en las próximas jornadas. La respuesta llegará en sus próximos partidos con el « Manchester City ».» safidagi keyingi o‘yinlarida ma’lum bo‘ladi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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