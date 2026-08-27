Se ha anunciado oficialmente un nuevo traspaso importante del mercado de verano en la Premier League. El departamento de prensa del club Manchester Cityha confirmado el traspaso del centrocampista central español de 24 años, Nico Gonzálezal Newcastle United. El talentoso centrocampista, que ha firmado un contrato de larga duración con las «Urracas», lucirá el

dorsal 6 en su nuevo equipo. Detalles del acuerdo y traspaso de 58,5 millones de euros:

Según la información difundida por los medios y periodistas especializados, el coste del traspaso es el siguiente:

Condiciones financieras:

El Newcastle pagará 58,5 millones de euros a los «Citizens» por González; Refuerzo del centro del campo:

La directiva del Newcastle ve al centrocampista español como una de las figuras clave en la medular para la nueva temporada, confiando en que su polivalencia impulse las opciones del equipo en competiciones europeas y en la Premier League. De «La Masia» a la cima de la Premier League:

Nico González es producto de una de las academias más prestigiosas de Europa:

Escuela del FC Barcelona y FC Porto:

Formado en la academia del FC Barcelona («La Masia»), el jugador perfeccionó posteriormente su talento en el club portugués FC Porto; Etapa en el Manchester City:

Tras incorporarse al City en febrero de 2025, el centrocampista disputó la temporada pasada un total de41 partidos oficiales en todas las competiciones, anotando 2 goles. Ahora, se espera que el mediocentro de 24 años se convierta en una pieza fundamental del proyecto del Newcastle bajo las órdenes de Eddie Howe. maydonga tushib, 2 ta gol muallifiga aylangan edi.

Endilikda 24 yoshli xavbek Eddi Hau boshchiligidagi «Nyukasl» loyihasining asosiy bo‘g‘inlaridan biriga aylanishi kutilmoqda.