Flick elogia la gran carrera de Messi: un profundo respeto a la leyenda

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, habló sobre el campeón del mundo de 39 años, Lionel Messi, y el cierre de su brillante carrera de 21 años con la selección nacional de Argentina.

El técnico alemán calificó al legendario capitán del Barça como el mejor jugador de la historia del fútbol, sin ocultar su tristeza por el fin de su trayectoria internacional.

«Disfruté de su juego en el Mundial 2026»: el sincero reconocimiento de Flick

Hansi Flick destacó el gran legado de la estrella argentina y su participación en el último Mundial:

El mejor de todos: «Es el mejor jugador del mundo. Un talento realmente increíble»;

Juego fantástico en el Mundial 2026: «Disfruté muchísimo cada uno de sus movimientos en el campo durante la Copa del Mundo 2026; ofreció un rendimiento brillante y fantástico»;

El paso del tiempo y una carrera hermosa: «Por un lado, su partida me entristece, pero así es la vida y el tiempo sigue su curso. Su carrera en la selección fue maravillosamente hermosa. Demostró que es el mejor a lo largo de toda su trayectoria y también en este último Mundial».

El fin de una gran era iniciada en 2005

Lionel Messiy su trayectoria histórica con Argentina: