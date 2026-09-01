El Real Madrid gastará 230 millones de euros: todos los secretos financieros del fichaje de Sinaly Diomandé

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El Real Madrid gastará 230 millones de euros: todos los secretos financieros del fichaje de Sinaly Diomandé

El Real Madrid está a punto de cerrar un nuevo fichaje de gran envergadura. Según informa el prestigioso diario Mundo Deportivo , el club madrileño desembolsará un total de 230 millones de euros , sumando el traspaso, el salario a largo plazo y las obligaciones fiscales del talentoso jugador marfileño Sinaly Diomandé.

Este acuerdo se perfila como una de las operaciones más grandes y costosas en la historia del Real Madrid a nivel financiero.

¿En qué se gastan los 230 millones de euros? (Matemáticas del fichaje)

La estructura de gastos del gigante madrileño se desglosa de la siguiente manera:

  • 130 millones de euros — coste directo del traspaso: El club pagará 105 millones de euros como cantidad garantizada, mientras que los 25 millones restantes se abonarán en concepto de variables por objetivos;

  • 98 millones de euros — fondo para salario e impuestos durante 7 años: El salario neto anual de Sinaly Diomandé (tras impuestos) es de 7 millones de euros. Durante siete años, percibirá un total de 49 millones de euros netos;

  • 49 millones de euros — impuestos a la Hacienda Pública: Según la legislación fiscal española, otros 49 millones de euros derivados del salario del jugador irán destinados directamente a las arcas del Estado.

Contrato de larga duración hasta 2033

Perspectivas del acuerdo:

  • 7 temporadas de confianza: El contrato oficial entre Sinaly Diomandé y el Real Madrid está estipulado por siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033 ;

  • Estrategia del club: Con esta incorporación, el Madrid busca fortalecer una de las líneas clave del equipo y construir un proyecto a largo plazo en torno a este joven talento.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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