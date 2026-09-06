Drama por el título: Asadbek Saidov pierde el cinturón — Sumisión de Sayat Abduali

El gran torneo internacional de artes marciales mixtas « Octagon 91 », organizado en Taskent, capital de Uzbekistán, ha llegado a su fin. El evento más esperado, el combate principal por el cinturón vacante de peso ligero, enfrentó a nuestro compatriota Asadbek Saidov contra el invicto luchador kazajo Sayat Abduali. Bajo una intensa presión, el combate tuvo un giro dramático en el segundo asalto cuando el oponente ejecutó una sumisión perfecta para alzarse con el título.

Sumisión decisiva en el 2.º asalto: ¿Cómo se decidió el destino del cinturón?

El enfrentamiento en el octágono comenzó desde los primeros segundos con un ritmo alto y lucha táctica:

Resistencia feroz en el primer asalto: Durante los primeros 5 minutos, los luchadores buscaron estudiarse y conectar golpes precisos de pie; Saidov se mostró activo ante su público;

Error en el suelo y sumisión: En el segundo asalto, Sayat Abduali logró llevar el combate al suelo y, tras obtener la ventaja posicional, ejecutó una dolorosa sumisión con maestría;

Victoria antes del límite: A pesar de los intentos de Saidov por escapar, el luchador kazajo aseguró el agarre, obligando al árbitro a detener el combate y sellando una victoria limpia.

Sayat Abduali — Nuevo campeón de la Octagon League: récord de 10-0

Este éxito convierte al maestro de artes marciales kazajo en el líder absoluto de la división:

Racha invicta: Sayat Abduali elevó su racha de victorias en MMA profesional a 10, manteniendo un récord perfecto (10-0) sin conocer la derrota;

Dueño del cinturón de oro: Tras convertirse en el nuevo campeón de peso ligero de la « Octagon League », Abduali ha establecido firmemente su dominio en la organización;

Maestría en grappling: El alto nivel del luchador en el suelo y su control demostraron una vez más que es uno de los oponentes más peligrosos de la liga.

Una dura lección y primera prueba para Asadbek Saidov

Para nuestro compatriota, esta noche marcó el punto de inflexión más serio de su carrera:

Primera derrota en 8 combates: Asadbek Saidov, quien había ganado sus 7 combates profesionales anteriores, sufrió la primera derrota de su carrera;

La lección del campeonato: Según los expertos, un revés en un combate de campeonato de este nivel no es un fracaso definitivo, sino una experiencia valiosa para trabajar en las carencias y volver más fuerte;

Plan de regreso: Se espera que Saidov, junto a su equipo, analice su defensa en el suelo y sus errores tácticos para preparar una revancha o un nuevo camino hacia el título.

¿Cuál cree que fue la razón principal de la derrota de Asadbek Saidov en el 2.º asalto: la gran maestría de Sayat Abduali en el suelo o la falta de atención defensiva de nuestro compatriota? ¿Podrá Saidov aprender de esta derrota y encontrar la fuerza para recuperar el cinturón de Octagon? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!