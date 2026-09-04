Las acciones militares de Irán en la región de Oriente Medio han provocado una crisis sin precedentes en el suministro logístico de la Marina de los EE. UU. (US Navy), un verdadero «pesadilla logística». Así lo informó The New York Times en su investigación analítica. Tras el ataque a las bases de apoyo principales en la región, decenas de miles de militares estadounidenses se ven obligados a vivir en condiciones extremadamente peligrosas y difíciles en alta mar.

La inmensa armada y la inhabilitación de la base de Baréin

El grupo militar estadounidense concentrado en las aguas de Oriente Medio requiere recursos colosales a diario:

Composición del grupo: Un total de 20 buques de guerra, incluidos dos portaaviones gigantes y 12 destructores, además de cerca de 20 000 marineros e infantes de marina;

Necesidades de recursos: Para mantener la preparación para el combate de la armada, se requieren diariamente más de 420 000 raciones de alimentos y aproximadamente 8 millones de galones de combustible;

Golpe a la base logística de Baréin: El 28 de febrero de 2026, Irán atacó un centro logístico clave de EE. UU. en Baréin. Como resultado, el cuartel general de la 5ª Flota, los depósitos de armas, los cuarteles y las instalaciones de suministro sufrieron graves daños;

Puertos en peligro: Todos los demás puertos alternativos capaces de recibir portaaviones y buques de suministro en la región siguen bajo la amenaza de misiles y drones iraníes, lo que hace que su uso sea prácticamente imposible.

Operaciones peligrosas en alta mar y suministros a miles de millas

Privada de sus bases, la Marina de los EE. UU. ha tenido que recurrir a métodos extremadamente arriesgados en aguas abiertas:

Reabastecimiento a 45 metros de distancia: El reabastecimiento de combustible y la transferencia de carga ahora se realizan directamente en alta mar. Los barcos están obligados a repetir estas operaciones complejas y peligrosas cada 5 o 6 días, navegando uno al lado del otro a solo 45 metros de distancia;

Rutas de suministro de 2 200 y 3 700 millas: La cadena de suministro se ha extendido por miles de millas. El flujo principal se dirige desde la isla de Diego García en el Océano Índico (aproximadamente 2 200 millas). Se está considerando una alternativa de 3 700 millas a través del Estrecho de Malaca hasta Singapur.

La crisis del «Abraham Lincoln»: 9 meses sin puerto y el colapso mental de la tripulación

Las graves interrupciones logísticas están golpeando duramente el equipo militar y la salud del personal:

9 meses sin tocar tierra: El portaaviones estadounidense «Abraham Lincoln» pasó casi 9 meses en el mar sin entrar en ningún puerto;

Crisis doméstica y psicológica: Debido a la escasez de agua, las fallas en los sistemas de plomería y el agotamiento de las reservas de alimentos en los barcos, la moral de los marineros ha caído drásticamente;

Incertidumbre infinita: The New York Times señala que no hay una fecha de finalización clara para la misión militar, y los despliegues excesivamente prolongados están agotando física y mentalmente a las tripulaciones.

¿Cree usted que la Marina de los EE. UU. puede mantener su dominio en Oriente Medio bajo tal crisis de suministro y presión psicológica, o se verá Washington obligado a cambiar su estrategia y retirar sus fuerzas? ¡Deje sus reflexiones en los comentarios!