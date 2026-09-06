Nursulton Ruziboev derrotado en un intenso combate contra Michael Page

En la cartelera principal del evento «UFC Paris», celebrado en la capital francesa, tuvo lugar el enfrentamiento esperado por millones de aficionados uzbekos. Compitiendo en la categoría de peso medio, nuestro compatriota Nursulton Ruziboev se enfrentó en un duelo sin tregua al famoso y peligroso noqueador inglés Michael Page (MVP). Tras 3 asaltos intensos y tensos, los jueces dictaminaron por decisión unánime la victoria para el deportista inglés, poniendo fin a la racha de imbatibilidad de nuestro compatriota en la UFC.

3 asaltos en el octágono: Takedowns y marcador de 29-28

Desde el inicio, el combate se planteó como un choque de estilos: la escuela de golpeo poco convencional de Page contra la presión en la lucha de Ruziboev:

Éxito en el derribo: Durante el combate, Nursulton logró varios takedowns precisos y exitosos, consiguiendo llevar a su oponente al suelo y tomar el control;

La superioridad a distancia de Page: Sin embargo, en los intercambios de pie, el luchador inglés de 39 años controló la distancia con maestría y sumó puntos gracias a sus golpes precisos;

La decisión unánime de los jueces: Al finalizar los 15 minutos de combate, todos los jueces laterales otorgaron la victoria a Michael Page con un marcador de 29-28.

Racha rota y estadísticas de Ruziboev en el octágono

Este enfrentamiento supuso un punto de inflexión importante para el luchador uzbeko:

Fin de la racha de 3 victorias consecutivas: Esta derrota puso fin a la racha de 3 brillantes victorias consecutivas de Ruziboev, de 32 años, en el octágono de la UFC, la promoción más prestigiosa del mundo;

Récord profesional actualizado: El récord general de MMA profesional de Nursulton, quien posee una gran experiencia, es ahora de 37 victorias, 10 derrotas, 2 empates y 2 combates sin resultado;

Resiliencia y experiencia: A pesar de la derrota, Ruziboev compitió dignamente hasta el final contra uno de los strikers más peligrosos de la división.

La racha de Page, de 39 años

El luchador inglés, a pesar de su edad, demostró una vez más que pertenece a la élite de la división:

Cuarto éxito consecutivo: Con esta victoria, Michael Page extendió su racha de imbatibilidad a 4 combates consecutivos;

26ª victoria registrada: El récord profesional de MMA de Page es de 26 victorias y solo 3 derrotas, mientras continúa su ascenso hacia los puestos altos del peso medio.

¿Crees que la decisión de los jueces de 29-28 reflejó de manera completa e imparcial el desarrollo del combate? Nursulton Ruziboev¿Qué le faltó a para derrotar por completo a Page: mantener el control en el suelo o mayor volumen de golpes de pie? ¿Cuáles deberían ser los próximos pasos de nuestro compatriota? ¡Deja tus opiniones en los comentarios!