El Samsung Galaxy A18 4G revelado antes de su lanzamiento: ¿subirá de precio el modelo anterior?

El gigante tecnológico surcoreano Samsung ha revelado por completo su nuevo smartphone asequible, el Galaxy A18 4G, antes de su presentación oficial. Según la información difundida por Android Headlines, aunque el nuevo dispositivo repite casi directamente las características de la generación anterior, se espera que su precio aumente significativamente. Esta situación está provocando acalorados debates en el mercado tecnológico, ya que los compradores tendrán que pagar más por un gadget que prácticamente no ha cambiado. Así lo informa Ixbt.com informa .

Basándose en los renders y especificaciones técnicas publicados, se puede decir que el nuevo Samsung Galaxy A18 4G apenas difiere del modelo Galaxy A17 en cuanto a apariencia. Sin embargo, se prevé un cambio serio en el precio. Si la versión anterior estaba valorada en unos 200 euros, se estima que el precio del nuevo dispositivo podría subir hasta los 300 euros.

Especificaciones técnicas y rendimiento

El smartphone está equipado con una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, compatible con resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 90 Hz. La parte frontal de la pantalla conserva el cristal protector Gorilla Glass Victus y la conocida muesca en forma de gota. También cabe destacar que los bordes anchos alrededor de la pantalla y el marco inferior más grueso se mantienen igual.

El hardware del dispositivo también se mantiene sin cambios, basándose en el procesador MediaTek Helio G99. La versión base viene con 4 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento interno. Para mayor comodidad del usuario, existe la posibilidad de instalar tarjetas de memoria microSD de hasta 2 TB.

Capacidades de cámara y batería

Para los entusiastas de la fotografía, el modelo cuenta con un bloque de triple cámara principal. Incluye un sensor principal de 50 megapíxeles, un objetivo gran angular de 5 megapíxeles y una cámara macro de 2 megapíxeles. La cámara frontal está, como es habitual, situada en una pequeña muesca en la pantalla. Las dimensiones del gadget son de 164,4 × 77,9 × 7,7 mm y pesa 193 gramos.

En cuanto a la autonomía, el smartphone incorpora una batería de 5000 mAh y tecnología de carga por cable de 25 W. El cuerpo cuenta con protección contra el polvo y la humedad con certificación IP64. También dispone de adaptadores Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.3. El diseño exterior conserva paneles planos, un bloque de cámara vertical y el elemento Key Island para los botones. Samsung también prepara el lanzamiento de una versión Galaxy A18 5G con un procesador diferente.