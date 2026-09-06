¿Cómo derrotó Khamzat Chimaev a Tyron Woodley en lucha libre? (video)

Famosos luchadores que han hecho temblar el octágono de la UFC se enfrentaron en el tapiz de lucha libre. En la velada central de la promoción «Real American Freestyle» (RAF), celebrada en el espectacular «Mytishchi Arena» de Moscú, Khamzat Chimaev se enfrentó al ex campeón de la UFC Tyron Woodley. Este esperado duelo, disputado bajo las reglas puras de la lucha libre y no de MMA, tuvo un desenlace fulminante: Chimaev inmovilizó al experimentado luchador estadounidense en el primer asalto para sellar una victoria limpia.

Blitzkrieg de 94 segundos: Presión absoluta y victoria por tocado

El combate se llevó a cabo en una categoría de peso intermedio (catchweight) de 195 libras (aprox. 88,4 kg) y Khamzat tomó la iniciativa desde los primeros segundos:

Un 2-0 rápido: Desde el pitido inicial, Chimaev aumentó la presión, empujando a Woodley fuera del tapiz con una fuerza arrolladora para ponerse 2-0 al inicio del combate;

El ataque de Woodley y el contraataque: Cuando el ex campeón estadounidense intentó arriesgar para igualar el marcador, Khamzat neutralizó su movimiento con total frialdad;

Derribo devastador y tocado: Chimaev desequilibró a su rival, lo derribó con fuerza y, al minuto y 34 segundos (94 segundos), mantuvo ambos hombros de Woodley contra el tapiz, finalizando el combate con una victoria limpia: un tocado (pinfall).

Lección a la escuela de lucha americana: Woodley impotente incluso en lucha

Antes de entrar en las MMA, Tyron Woodley era conocido como un luchador de alto nivel, habiendo obtenido el estatus «All-American» en la liga universitaria estadounidense (NCAA Division I). Sin embargo:

Diferencia de nivel: La presión agresiva y la superioridad física de la escuela de lucha caucásica fueron demasiado para el veterano estadounidense de más de 40 años;

Defensa quebrantada: La rica experiencia de Woodley en la defensa contra derribos no pudo frenar las técnicas impredecibles y ágiles de Chimaev.

2-0 en la RAF: La marcha triunfal de Khamzat en el tapiz continúa

Este éxito brillante marca un hito importante en la nueva carrera de Chimaev en la lucha libre:

Segunda victoria limpia: Khamzat ha llevado su récord a 2-0 dentro de esta organización;

Éxito tras Dillon Danis: Anteriormente, Chimaev también había derrotado al reconocido atleta Dillon Danis en grappling dentro de la RAF;

Maestría universal: Dominando tanto en el octágono como en el tapiz de lucha, el peleador demostró que es capaz de someter a las estrellas de las MMA bajo cualquier regla.

¿Crees que el hecho de que Khamzat Chimaev haya puesto a Tyron Woodley en posición de «tocado» en solo 94 segundos demuestra su nivel mundial en lucha, o es que Woodley ha perdido toda su forma física? ¿A qué rival de renombre te gustaría ver enfrentarse a Chimaev en su próximo combate de lucha? ¡Deja tus opiniones en los comentarios!