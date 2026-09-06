El choque central de la 5.ª jornada de la Saudi Pro League cumplió con las expectativas, convirtiéndose en un verdadero superderbi esperado por los aficionados al fútbol de todo el mundo. En un enfrentamiento intenso en Yeda, Al Ittihad recibió al club estelar de Al Nassr y logró una victoria crucial y difícil por 2-1. Con Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, João Félix y Kingsley Coman en sus filas, el equipo de Riad, a pesar de todos sus esfuerzos, tuvo que aceptar su primera derrota de la nueva temporada.

El recital de 23 minutos de George Ilenikhena: ¿Cómo se decidió el partido?

El encuentro comenzó con una presión intensa y agresiva de los locales:

Ducha fría en el minuto 4: Desde el inicio, el delantero local George Ilenikhena aprovechó una oportunidad en el área rival para abrir el marcador (1-0);

Doblete en el minuto 23: Aprovechando los errores de la defensa de Al Nassr, Ilenikhena marcó su segundo gol, consolidando la ventaja de Al Ittihad (2-0);

La respuesta de Gabriel Angelo: En el minuto 36, el joven brasileño Gabriel Angelo descontó para los visitantes, devolviendo la emoción al partido (2-1);

Disciplina de hierro en la segunda parte: En la segunda mitad, tras dar entrada a Richard Ríos y Youssef En-Nesyri, los locales defendieron con rigor, logrando mantener el resultado hasta el pitido final.

La noche tranquila de Ronaldo y la neutralización del ataque estelar

Cristiano Ronaldo y su tridente ofensivo no pudieron ofrecer el resultado esperado:

Ronaldo ineficaz durante 90 minutos: La leyenda portuguesa jugó todo el partido, pero bajo la estricta vigilancia de los defensas Danilo Pereira y Hassan Kadesh, no pudo registrar ni goles ni asistencias;

La presión de Mané, Félix y Coman no fue suficiente: Los otros líderes del ataque no encontraron la forma de superar al portero de Al Ittihad, Predrag Rajković, una segunda vez;

La racha invicta de Al Nassr se rompió: Tras un gran inicio de temporada, el equipo de Riad se queda sin puntos por primera vez en esta 5.ª jornada.

Tabla de posiciones: Yeda se acerca a los líderes

Este derbi cambió significativamente el equilibrio de fuerzas en la parte alta de la tabla:

Al Nassr es 2.º con 12 puntos: El equipo de Riad, que sufre su primera derrota, corre el riesgo de perder terreno en la lucha por el título;

Al Ittihad sube al 4.º puesto con 11 puntos: Al sumar estos 3 puntos valiosos, los locales se sitúan justo detrás de su rival directo, reduciendo la diferencia a solo 1 punto.

¿En su opinión, esta derrota de Al Nassr se debió a errores defensivos o a la ineficacia del ataque estelar liderado por Ronaldo? ¿Podrá George Ilenikhena competir seriamente con Ronaldo por el título de máximo goleador de la Pro League esta temporada? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios!