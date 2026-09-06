Sensación: Shara Bullet derrota a un miembro de la legendaria familia Gracie (video)

·3·Deportes
Sensación: Shara Bullet derrota a un miembro de la legendaria familia Gracie (video)

El famoso luchador ruso Sharabutdin Magomedov, más conocido por el apodo de «Shara Bullet», registró un resultado sensacional en el torneo de lucha libre y grappling «Real American Freestyle» (RAF) celebrado en Moscú. El atleta, reconocido por su fenomenal técnica de golpeo (striking), triunfó esta vez sobre la leyenda brasileña del jiu-jitsu Neiman Gracie en el tapiz con un marcador de 11:3 con una superioridad absoluta. Esta victoria demuestra una vez más que Shara Bullet es un luchador universal.

Lección de lucha de un experto en striking: Fuerza física y táctica

Antes del combate, muchos expertos predijeron que la principal ventaja de Shara Bullet sería únicamente el combate de pie (stoyka). Sin embargo, el enfrentamiento en el tapiz de la RAF siguió un guion completamente diferente. Desde el inicio, Sharabutdin Magomedov demostró una superioridad física notable sobre su oponente. No se limitó a defender, sino que atacó activamente, ejecutó derribos exitosos y neutralizó hábilmente las técnicas de grappling de su rival. Durante el combate, Shara Bullet exhibió sus habilidades de lucha, sin dejarle prácticamente ninguna oportunidad a Neiman Gracie.

La leyenda Gracie y el futuro de Shara en la UFC

Cabe destacar que Neiman Gracie no es solo un luchador brasileño más. Es un representante directo de la familia Gracie , fundadora del jiu-jitsu moderno, y cinturón negro. Lograr una victoria sobre un oponente de este nivel bajo reglas de grappling puro demuestra que la lucha defensiva y el juego en el suelo (parter) de Shara Bullet están listos para el nivel de élite de la UFC. Este resultado será, sin duda, un dolor de cabeza adicional para sus futuros rivales en la UFC.

¿Crees que la victoria de Shara Bullet sobre un Gracie es casualidad o se ha convertido realmente en un luchador universal? ¿Cuánto le ayudará este potencial en la lucha en su carrera por el cinturón de campeón de la UFC? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Drama por el título: Asadbek Saidov pierde el cinturón — Sumisión de Sayat AbdualiDrama por el título: Asadbek Saidov pierde el cinturón — Sumisión de Sayat AbdualiHoy, 08:32Primera derrota de Al Nassr: Al Ittihad triunfa en el superderbiPrimera derrota de Al Nassr: Al Ittihad triunfa en el superderbiHoy, 08:28Una remontada increíble: la Roma doblegó al Atalanta tras el minuto 90Una remontada increíble: la Roma doblegó al Atalanta tras el minuto 90Hoy, 08:24Show de K.O. en el «Humo Arena»: todos los resultados del torneo Octagon 91Show de K.O. en el «Humo Arena»: todos los resultados del torneo Octagon 91Hoy, 08:20Octagon 91: Jasurbek «Tayson» Jo‘rayev derrotado por Islam Egemberdiyev en el primer asaltoOctagon 91: Jasurbek «Tayson» Jo‘rayev derrotado por Islam Egemberdiyev en el primer asaltoHoy, 08:05¿Cómo derrotó Khamzat Chimaev a Tyron Woodley en lucha libre? (video)¿Cómo derrotó Khamzat Chimaev a Tyron Woodley en lucha libre? (video)Hoy, 08:01
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov
Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov
¿Se va de Nasaf? Ruziqul Berdiyev hace una declaración inesperada tras la derrota ante Navbahor
¿Se va de Nasaf? Ruziqul Berdiyev hace una declaración inesperada tras la derrota ante Navbahor
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)