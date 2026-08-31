¿Se va de Nasaf? Ruziqul Berdiyev hace una declaración inesperada tras la derrota ante Navbahor

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¿Se va de Nasaf? Ruziqul Berdiyev hace una declaración inesperada tras la derrota ante Navbahor

En los octavos de final de la Copa de Uzbekistán, el club Nasaf de Qarshi quedó eliminado de la competición tras perder 0-1 en Namangan ante el Navbahor. Acostumbrados a ganar la copa, los de Qarshi abandonan el torneo muy pronto por tercer año consecutivo.

Tras la dolorosa derrota, el entrenador del Nasaf, Ruziqul Berdiyev, participó en la rueda de prensa y respondió abiertamente a las preguntas más difíciles de los aficionados y periodistas.

«Jugamos ante 20 000 aficionados»: Derrota y quejas sobre el arbitraje

Ruziqul Berdiyev En Namangan, destacó que el encuentro fue intenso y muy disputado:

  • Falta de efectividad: «Intentamos resistir en el campo de un equipo con 20 000 aficionados apasionados. Un solo gol podía decidir el destino del partido. Si hubiéramos aprovechado nuestras ocasiones, quizás la victoria habría sido nuestra. Defendimos bien, pero no pudimos marcar», declaró el técnico.

  • El motivo de la discusión con el árbitro: Al aclarar la discusión con los árbitros tras el partido, el entrenador explicó que no se trataba de una posible mano de Norchaev, sino de una protesta por un tiro libre concedido cuando el marcador era de 1-0.

El problema de la falta de gol: «Faltan delanteros de calidad y la suerte no acompaña»

Sobre las dos derrotas consecutivas por 0-1 del Nasaf ante el Navbahor, Berdiyev reveló la principal carencia del equipo:

  • Vacío en la línea de ataque: «Nos faltan delanteros de calidad. En los últimos partidos, la suerte nos ha dado la espalda. Falta sangre fría en ataque. En el fútbol, si no marcas, no puedes ganar. Estamos en un momento en el que debemos tener paciencia y seguir trabajando».

  • ¿Posibilidad de irse a otro club?: «En la vida todo es posible. Mi primera tarea es ayudar a mi equipo del alma tanto como pueda. El tiempo lo dirá todo. Pero nunca he tenido la intención de abandonar el equipo para irme a otro club», subrayó el entrenador.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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