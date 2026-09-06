Erling Haaland elogia los fichajes del Manchester City y reconoce la superioridad del Arsenal

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Erling Haaland elogia los fichajes del Manchester City y reconoce la superioridad del Arsenal

Erling Haaland elogió la actividad del Manchester City en el mercado de fichajes de verano, expresando su asombro por el rendimiento de los nuevos jugadores. Así lo informó Goal.com. Tras la difícil victoria sobre el Coventry City, el delantero noruego destacó especialmente las actuaciones de los nuevos integrantes del equipo, Enzo Fernández e Iliman Ndiaye. Estos fichajes representan un paso importante para el club tras la salida de Pep Guardiola y la partida de líderes como Rodri y Bernardo Silva. Así lo informó Goal.com informa .

Cabe recordar que el Manchester City ha tenido un inicio de temporada exitoso, registrando tres victorias en los tres primeros partidos de la Premier League. A pesar de ello, el club atraviesa una nueva etapa bajo la dirección del entrenador Enzo Maresca. Los cambios significativos en la plantilla y la renovación del estilo táctico demuestran que el equipo está en un periodo de transición, aunque la labor de la directiva en el mercado de fichajes es valorada positivamente por los expertos.

Debut e integración de los nuevos jugadores

Enzo Fernández fue incluido en el once inicial en lugar de Nico O'Reilly, quien se lesionó antes del encuentro. Demostró su valía en el campo y participó activamente en la jugada del gol decisivo. Asimismo, Iliman Ndiaye llamó la atención por su habilidad para el regate y su movilidad. En una entrevista con los medios oficiales del club, Erling Haaland destacó que ambos tuvieron una gran actuación.

"Ambos jugaron muy bien", dijo Haaland. El goleador noruego señaló que Fernández no pudo aprovechar sus oportunidades, pero que realizó acciones útiles. La habilidad de Ndiaye para superar rivales le dejó impresionado. Según Haaland, la tarea principal es que estos jugadores se adapten rápidamente y encuentren el ritmo de juego del equipo.

La superioridad del Arsenal y el periodo de transición

Aunque el Manchester City está ganando sus partidos, Erling Haaland admitió que, en esta etapa, el vigente campeón, el Arsenal, posee una cierta ventaja táctica y psicológica. Mikel Arteta lleva años formando su plantilla y esa estabilidad ha otorgado cohesión al equipo. En opinión de Haaland, el Manchester City actual está pasando por una fase de formación similar.

"El Arsenal lleva mucho tiempo jugando junto y ha construido esto a largo plazo, tal como el Manchester City cuando llegué", añadió el delantero en una entrevista para Viaplay. No obstante, agradeció a la directiva del club por haber traído no solo jugadores fuertes, sino también personas que se adaptan bien al equipo.

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