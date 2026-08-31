Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov

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Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov

El derbi de Estambul entre el Başakşehir y el Kasımpaşa, correspondiente a la 3ª jornada de la Süper Lig, captó la atención de los aficionados no solo por la intensa lucha en el campo (1-1), sino también por la polémica rueda de prensa posterior al partido. En el encuentro, el delantero uzbeko Eldor Shomurodov destacó por su gran nivel de juego con los locales.

El delantero de 31 años no solo abrió el marcador en el minuto 18, sino que generó al menos tres ocasiones claras de gol ante la portería rival. En particular, en el minuto 78, su potente cabezazo se estrelló contra el poste.

Tras el partido, el entrenador del Kasımpaşa y leyenda del fútbol turco, Emre Belözoğlu, expresó críticas contundentes que sacudieron la agenda mediática en la rueda de prensa.

«¿Gündoğan es turco y Demirbay es extranjero?»: Belözoğlu critica a la Federación

El reconocido técnico subrayó que el límite de jugadores extranjeros y las normas de ciudadanía impuestas por la Federación Turca de Fútbol (TFF) suponen un obstáculo enorme para los clubes:

  • Despedidas obligadas: «Debido a esta norma, nos vemos obligados a despedir a dos extranjeros, algo que ni el club ni los jugadores desean. ¿Debemos renunciar a un jugador como Diabaté, que hoy marcó y dio puntos al equipo? El club ha apostado por los jóvenes, no podemos simplemente dejarlos ir»;

  • Doble rasero: «Hoy, İlkay Gündoğan juega en el Galatasaray como jugador turco, mientras que yo tengo que alinear a Kerem Demirbay como extranjero. Ambos tienen padres turcos. La norma impone una restricción basada en el año 2015. ¡Esto no es justo!».

El ejemplo de Shomurodov: «Están haciendo perezosos a los jugadores turcos»

Emre Belözoğlu abordó el tema de los pueblos túrquicos y los legionarios talentosos, mencionando específicamente a Eldor Shomurodov:

  • Por qué Shomurodov no tiene estatus local: «¿Por qué un jugador de alto nivel y excelente como Eldor Shomurodov no puede jugar con estatus turco? ¿Por qué la Federación y los directivos de los clubes no llegan a un acuerdo?»;

  • El sistema de la pereza: «¿Acaso quienes tomaron esta decisión no entienden que, al creer que protegen a los jugadores locales, están creando un sistema erróneo que los vuelve perezosos? ¡Las normas deben suavizarse de inmediato!», lamentó el entrenador.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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