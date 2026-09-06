Una remontada increíble: la Roma doblegó al Atalanta tras el minuto 90

El choque central de la 3ª jornada de la Serie A en el Stadio Olimpico de Roma se convirtió en un auténtico thriller futbolístico. La Roma, que comenzó la temporada con gran entusiasmo, recibió al peligroso Atalanta de Bérgamo. Tras ir por detrás en el marcador y rozar la derrota, los romanos obraron un milagro en los últimos segundos del tiempo reglamentario y el añadido para lograr una victoria épica por 2-1.

Drama después del minuto 90: una victoria perdida en 3 minutos

Los eventos clave del partido ocurrieron en la segunda mitad, cambiando el marcador de forma inesperada:

Ducha fría de Ederson: Al inicio de la segunda parte, en el minuto 47, el centrocampista brasileño del Atalanta, Ederson, aprovechó un hueco en la defensa romana para abrir el marcador (0-1);

La presión constante de los romanos: Los «Giallorossi» atacaron sin cesar para igualar, pero la ordenada defensa de Bérgamo y las intervenciones del portero Carnesecchi evitaron el gol durante mucho tiempo;

La salvación de Hermoso en el minuto 90: En el último minuto del tiempo reglamentario, el experimentado defensa español de la Roma, Mario Hermoso, se sumó al ataque para marcar un gol crucial y poner el 1-1;

El gol de la victoria de Matías Soulé en el 90+3': Casi al final del tiempo añadido, en el minuto 90+3, el talentoso argentino Matías Soulé, que había entrado desde el banquillo, disparó con precisión para hacer vibrar a todo el Stadio Olimpico (2-1).

Giro táctico y eficacia de los suplentes

Las decisiones del cuerpo técnico fueron determinantes en el desenlace del encuentro:

El heroísmo de Soulé: Matías Soulé, quien entró en el minuto 55 por Lulli, aumentó el ritmo del juego y terminó convirtiéndose en el autor del gol de oro que dio los tres puntos;

Cambios en la plantilla: En la segunda mitad, el club romano dio entrada a Molina, Balerdi, Gilardi y Castro para maximizar su potencial ofensivo;

La rendición del Atalanta: Aunque los visitantes dieron entrada a Franck Kessié, Zappacosta, Zalewski y Pašalić para intentar mantener el resultado, la pérdida de concentración en los minutos finales les salió muy cara.

Tabla de la Serie A: 9 puntos en 3 jornadas y liderato absoluto

Esta dramática remontada refuerza las ambiciones de título de la Roma en la nueva temporada:

Pleno de victorias: Los romanos han ganado sus 3 primeros partidos y ocupan la cima de la Serie A con 9 puntos;

Atalanta en 7ª posición: El club de Bérgamo, tras dejar escapar los puntos, se sitúa en la 7ª posición de la tabla con 6 puntos.

¿Cree que esta remontada de 180 segundos de la Roma tras el minuto 90 es señal del espíritu de campeón del equipo o el resultado de un descuido imperdonable de la defensa del Atalanta? ¿Cómo califica el heroísmo del dúo Matías Soulé y Mario Hermoso? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!