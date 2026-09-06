Show de K.O. en el «Humo Arena»: todos los resultados del torneo Octagon 91

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Show de K.O. en el «Humo Arena»: todos los resultados del torneo Octagon 91

En el magnífico complejo «Humo Arena» de Taskent, capital de Uzbekistán, Asia Central se celebró uno de los torneos más esperados e intensos del mundo de las MMA: el «Octagon 91». Esta velada, que reunió a los mejores luchadores de Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Rusia, será recordada por sus K.O. inesperados, victorias antes de tiempo y giros dramáticos. Los aficionados no solo presenciaron la coronación de un nuevo campeón de peso ligero, sino que también vivieron la cancelación sorpresa de un combate y el bajo rendimiento de las estrellas locales.

El drama del combate principal: Sayat Abduali la victoria y la primera derrota de Saidov

El punto culminante del torneo fue el enfrentamiento por el cinturón vacante de peso ligero:

  • Sumisión decisiva en el 2.º asalto: Nuestro compatriota Asadbek Saidov (7-1) se enfrentó al invicto kazajo Sayat Abduali (10-0) en el octágono. En el segundo asalto, su rival tomó el control en el suelo y obligó a Saidov a rendirse mediante una potente sumisión por estrangulamiento;

  • 10-0 y un nuevo campeón: Con esta victoria, Abduali amplió su racha de imbatibilidad a diez combates y se hizo con el cinturón de oro de la liga; Asadbek Saidov, por su parte, tuvo que aceptar la primera derrota de su carrera profesional en ocho combates.

El combate por el título misteriosamente cancelado y la caída de «Tyson» en el 1.er asalto

Dos eventos importantes sorprendieron a los aficionados durante la velada:

  • La cancelación del combate de Rakhmonjonov: Originalmente, otro combate por el título figuraba en el programa: el enfrentamiento entre nuestro compatriota Jamoliddin Rakhmonjonov y el tayiko Amirkhon Atokhonov, que fue cancelado repentinamente por razones desconocidas cuando el torneo estaba en pleno apogeo;

  • Jasurbek «Tyson» Juraevy su K.O.: Jasurbek Juraev, muy popular como estrella del Pop-MMA, entristeció a sus fans al sufrir un K.O. técnico en el primer asalto frente al kirguís Islam Egemberdiev (fue su 3.ª derrota profesional).

Octagon 91: Resultados completos de la cartelera principal y preliminar

Todos los enfrentamientos registrados en el «Humo Arena» fueron los siguientes:

Cartelera principal (Main Card):

  • Peso ligero (Combate por el título): Sayat Abduali (Kazajistán) derrotó a Asadbek Saidov (Uzbekistán) por sumisión en el 2.º asalto;

  • Peso ligero: Islam Egemberdiev (Kirguistán) derrotó a Jasurbek «Tyson» Juraev (Uzbekistán) por KO/TKO en el 1.er asalto;

  • Peso ligero: Dmitriy Mikhailidi (Kazajistán) derrotó a Fazliddin Madrakhimov (Tayikistán) por decisión unánime de los jueces;

  • Peso ligero: Baybolot Arstanbek Uulu (Kirguistán) derrotó a Bekzodbek Rajabboyev (Uzbekistán) por KO/TKO en el 2.º asalto;

  • Peso medio: Adis Taalaybek Uulu (Kirguistán) derrotó a Islom Boltayev (Uzbekistán) tras la detención del combate en el 2.º asalto;

  • Peso pluma: Shodmon Nazokatov (Tayikistán) derrotó a Mironshoh Mavlonov (Uzbekistán) por decisión unánime de los jueces.

Cartelera preliminar (Preliminary Card):

  • Peso pesado: Aleksandr Nikitin (Rusia) derrotó a Olloyor Abdusharipov (Uzbekistán) por KO/TKO en el 1.er asalto;

  • Peso pactado: Kirill Gekkel (Kazajistán) derrotó a Hikmatillo Abdullayev (Uzbekistán) tras la detención del combate en el 3.er asalto;

  • Peso ligero: Ruslan Akhmetov (Kazajistán) derrotó a Javokhir Abduganiev (Uzbekistán) por KO/TKO en el 2.º asalto;

  • Peso pesado: Khasansho Khasanzoda (Tayikistán) derrotó a Shohboz Ortiqov (Uzbekistán) por sumisión en el 1.er asalto;

  • Peso wélter: Bakhtiyor Mamanov (Kirguistán) derrotó a Jonibek Tashtenov (Uzbekistán) por sumisión en el 1.er asalto;

  • Peso mosca: Binali Ulfanov (Kazajistán) derrotó a Khasanjon Anvarov (Uzbekistán) por KO/TKO en el 3.er asalto;

  • Peso wélter: Yunus Murotov derrotó a Abduxalil Sultonboyev por KO/TKO en el 1.er asalto (derbi uzbeko);

  • Peso pesado: Aziz Azizov (Kirguistán) derrotó a Murodjon Azamov (Uzbekistán) por KO/TKO en el 1.er asalto;

  • Peso wélter: Jasur Sharipov derrotó a Abdurahim Odilov por sumisión en el 1.er asalto (derbi uzbeko).

En su opinión, ¿qué factores causaron las derrotas de la mayoría de los luchadores uzbekos en el «Humo Arena»: el mayor nivel de grappling de los rivales o errores en la preparación? ¿Qué piensa sobre la cancelación repentina del combate por el título de Jamoliddin Rakhmonjonov? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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