Los Xiaomi 18 Fold y Pad 9 Pro Max se venderán solo en el mercado chino

El gigante tecnológico chino Xiaomi planea vender sus nuevos dispositivos insignia, el smartphone plegable Xiaomi 18 Fold y la tableta Xiaomi Pad 9 Pro Max, exclusivamente en el mercado interno. Según ixbt.com, estos gadgets no se lanzarán al mercado global y su venta se limitará al territorio chino. Así lo informa Ixbt.com una noticia.

Esta decisión se conoció a partir de los códigos de software de la empresa. Los expertos que analizaron los códigos del sistema HyperOS 4 determinaron que los dispositivos de nueva generación están destinados específicamente a los consumidores del país asiático. Esto demuestra que la marca Xiaomi sigue fiel a su estrategia de probar sus desarrollos avanzados primero en su mercado nacional.

Nuevo procesador y capacidades insignia

Una de las características principales de estos dispositivos es el uso de chips especiales. Según los informes, los nuevos dispositivos funcionarán sobre la base del sistema en chip de nueva generación Xiaomi Xring O3, propiedad de la empresa. Anteriormente, se utilizó un enfoque similar con el procesador XRING O1, y Xiaomi continúa presentando sus procesadores personalizados de manera limitada en el ámbito internacional.

Entre estos gadgets equipados con nuevas tecnologías, el smartphone plegable Xiaomi 18 Fold será el primero en presentarse. El dispositivo combina una pantalla externa compacta y cómoda con las capacidades de una amplia pantalla interna.

Especificaciones técnicas de los dispositivos

Según los datos de ixbt.com, el Xiaomi 18 Fold tendrá las siguientes especificaciones técnicas impresionantes:

El tamaño de la diagonal de la pantalla interna es de 7,58 pulgadas

La diagonal de la pantalla externa es de 5,38 pulgadas

La capacidad de la batería proporciona 6000 mAh

Módulo de triple cámara de 200, 50 y 50 megapíxeles equipado con óptica Leica

Además del smartphone, se anunció otro dispositivo importante que funciona con este nuevo procesador: la tableta insignia Xiaomi Pad 9 Pro Max. Se espera que esta tableta atraiga la atención de los usuarios no solo por su alto rendimiento, sino también por su enorme pantalla de 13,3 pulgadas.

También cabe destacar que ambos dispositivos serán los primeros gadgets en funcionar con el sistema operativo HyperOS 4 de nueva generación. La falta de distribución oficial de estos dispositivos para los usuarios del mercado global está generando debates entre los entusiastas de la tecnología.