Los Xiaomi 18 Fold y Pad 9 Pro Max se venderán solo en el mercado chino

·6·Tecnología
Los Xiaomi 18 Fold y Pad 9 Pro Max se venderán solo en el mercado chino

El gigante tecnológico chino Xiaomi planea vender sus nuevos dispositivos insignia, el smartphone plegable Xiaomi 18 Fold y la tableta Xiaomi Pad 9 Pro Max, exclusivamente en el mercado interno. Según ixbt.com, estos gadgets no se lanzarán al mercado global y su venta se limitará al territorio chino. Así lo informa Ixbt.com una noticia.

Esta decisión se conoció a partir de los códigos de software de la empresa. Los expertos que analizaron los códigos del sistema HyperOS 4 determinaron que los dispositivos de nueva generación están destinados específicamente a los consumidores del país asiático. Esto demuestra que la marca Xiaomi sigue fiel a su estrategia de probar sus desarrollos avanzados primero en su mercado nacional.

Nuevo procesador y capacidades insignia

Una de las características principales de estos dispositivos es el uso de chips especiales. Según los informes, los nuevos dispositivos funcionarán sobre la base del sistema en chip de nueva generación Xiaomi Xring O3, propiedad de la empresa. Anteriormente, se utilizó un enfoque similar con el procesador XRING O1, y Xiaomi continúa presentando sus procesadores personalizados de manera limitada en el ámbito internacional.

Entre estos gadgets equipados con nuevas tecnologías, el smartphone plegable Xiaomi 18 Fold será el primero en presentarse. El dispositivo combina una pantalla externa compacta y cómoda con las capacidades de una amplia pantalla interna.

Especificaciones técnicas de los dispositivos

Según los datos de ixbt.com, el Xiaomi 18 Fold tendrá las siguientes especificaciones técnicas impresionantes:

  • El tamaño de la diagonal de la pantalla interna es de 7,58 pulgadas
  • La diagonal de la pantalla externa es de 5,38 pulgadas
  • La capacidad de la batería proporciona 6000 mAh
  • Módulo de triple cámara de 200, 50 y 50 megapíxeles equipado con óptica Leica
Además del smartphone, se anunció otro dispositivo importante que funciona con este nuevo procesador: la tableta insignia Xiaomi Pad 9 Pro Max. Se espera que esta tableta atraiga la atención de los usuarios no solo por su alto rendimiento, sino también por su enorme pantalla de 13,3 pulgadas.

También cabe destacar que ambos dispositivos serán los primeros gadgets en funcionar con el sistema operativo HyperOS 4 de nueva generación. La falta de distribución oficial de estos dispositivos para los usuarios del mercado global está generando debates entre los entusiastas de la tecnología.

XiaomiXiaomi 18 FoldHyperOSSmartphoneTableta
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Una nave espacial regresa del océano: el Starship S40 llega a la base TXUna nave espacial regresa del océano: el Starship S40 llega a la base TXHoy, 02:29El Samsung Galaxy A18 4G revelado antes de su lanzamiento: ¿subirá de precio el modelo anterior?El Samsung Galaxy A18 4G revelado antes de su lanzamiento: ¿subirá de precio el modelo anterior?Hoy, 01:52Por qué suben los precios de los portátiles: el coste de los componentes alcanza el 70 %Por qué suben los precios de los portátiles: el coste de los componentes alcanza el 70 %Ayer, 22:57Motorola prepara el lanzamiento de un smartphone plegable de formato anchoMotorola prepara el lanzamiento de un smartphone plegable de formato anchoAyer, 22:24Tecno presenta un nuevo smartphone conceptual con pantalla sin bordesTecno presenta un nuevo smartphone conceptual con pantalla sin bordesAyer, 21:26Samsung aumenta la producción de smartphones asequibles ante la crisis de memoriaSamsung aumenta la producción de smartphones asequibles ante la crisis de memoriaAyer, 20:52
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Las ventas del Samsung Galaxy S26 Ultra superaron las expectativas
Las ventas del Samsung Galaxy S26 Ultra superaron las expectativas