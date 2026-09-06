Una nave espacial regresa del océano: el Starship S40 llega a la base TX

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Una nave espacial regresa del océano: el Starship S40 llega a la base TX

La nave espacial Starship S40 de SpaceX, que amerizó con éxito en el océano Índico y permaneció sorprendentemente intacta en la superficie del agua, está siendo trasladada de regreso a la base Starbase en Texas. Según ixbt.com, la expedición marítima única está llegando a su fin y se espera que el aparato probado llegue a su base el 8 de octubre de este año. Así lo informa Ixbt.com informa .

Esta nave espacial participó activamente en el 13º vuelo de prueba que tuvo lugar en julio. Los expertos destacan que este decimotercer debut se convirtió en uno de los intentos más exitosos en la historia del programa Starship. Durante el vuelo, la etapa superior atravesó con éxito las capas atmosféricas manteniendo la plena capacidad operativa de sus seis motores y aterrizó muy suavemente en el océano Índico.

La principal sorpresa ocurrió después de que la nave amerizara. Por lo general, SpaceX no planeaba recuperar los prototipos, pero el S40 no explotó como los anteriores, no se hundió, mantuvo su integridad estructural y continuó flotando en el océano a unos 1500 kilómetros de las costas australianas.

Detalles de la operación de rescate única

La flotabilidad inesperada de la nave impulsó a los ingenieros de la compañía a iniciar una operación de rescate inusual. Inicialmente, el buque Go Australis se acercó al Starship, y posteriormente los barcos Normand Ranger y Skimmer Tide también se unieron con éxito al proceso.

Actualmente, la tarea de transportar el valioso aparato a su destino final está a cargo del buque Boskalis Forte. Este gran barco está rodeando el continente africano y se dirige a través del océano Atlántico hacia la ciudad de Brownsville, en Texas, Estados Unidos.

Una oportunidad única para los ingenieros

Si no hay cambios en el cronograma marítimo establecido, este viaje de transporte único con el S40 finalizará en la segunda semana de octubre. Al llegar a la base Starbase, los ingenieros de SpaceX tendrán, por primera vez en la historia, la oportunidad de estudiar directa y detalladamente una nave que ha regresado del espacio.

Estos exámenes servirán como un paso importante para aumentar la seguridad de los futuros vuelos del Starship y para mejorar aún más la construcción de los futuros vehículos espaciales.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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