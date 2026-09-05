¿Por qué el jurado no pudo llegar a un veredicto en el caso de Lindsay Clancy, acusada de matar a sus 3 hijos?

El juicio de Lindsay Clancy, de 36 años, un caso que ha conmocionado profundamente al sistema judicial y a la opinión pública de EE. UU., y que la prensa local ha calificado como «el juicio más triste de Estados Unidos», ha llegado a un punto muerto inesperado. BBC informa que el jurado, en el juicio contra la exenfermera acusada del brutal asesinato de sus tres hijos pequeños, no logró llegar a una decisión unánime tras seis días de intensos debates, por lo que el juicio fue declarado oficialmente nulo (mistrial).

«Con un peso en el corazón, informamos»: La impotencia de los jurados

Las discusiones, que tuvieron lugar a puerta cerrada durante seis días, terminaron sin que los miembros del jurado lograran un consenso total:

La carta leída por el juez: Al finalizar las deliberaciones, el juez William Sullivan leyó en la sala del tribunal una nota dejada por los jurados: «Con un peso en el corazón, les informamos que no hemos podido llegar a una decisión unánime y que no podremos llegar a ella en el futuro»;

Un callejón sin salida legal: Según la legislación estadounidense, en delitos tan graves, todos los miembros del jurado deben votar unánimemente «culpable» o «no culpable». Debido a que las opiniones estaban drásticamente divididas, el proceso se cerró sin resultados;

La repetición del juicio: Los fiscales deberán decidir ahora si reinician el caso con un nuevo jurado o si toman otras medidas legales.

La tragedia de enero de 2023: El horror en el sótano

El caso de Lindsay Clancy, una enfermera cualificada que vivía en Massachusetts, sacudió a todo el país:

El asesinato de los tres niños: En enero de 2023, Lindsay, de 36 años, estranguló a sus hijos en el sótano de su casa: Cora, de cinco años, Dawson, de tres, y su bebé de ocho meses, Callan;

Intento de suicidio y supervivencia: Tras matar a los niños, saltó por la ventana del segundo piso. Sobrevivió, pero debido a las graves lesiones, quedó condenada a una silla de ruedas de por vida;

Reconocimiento de los hechos, pero con otra causa: Lindsay no niega haber cometido los asesinatos, pero explica que en ese momento no podía controlarse debido a un estado de psicosis posparto extremadamente grave.

Una sociedad dividida: ¿Asesina a sangre fría o víctima de la enfermedad?

Este terrible suceso provocó una polarización extrema entre la población y los juristas de EE. UU.:

La parte acusadora y el plan: Una parte sostiene que Lindsay planeó todos sus actos con sangre fría. Argumentan que aprovechó el breve momento en que su marido estaba fuera de casa haciendo la compra para cometer el crimen;

La defensa y la falta de atención médica: La parte que defiende a la mujer afirma que era una madre cariñosa que amaba a sus hijos más que a su propia vida, pero que perdió la razón debido a una profunda enfermedad mental posparto y a la falta de ayuda psicológica y psiquiátrica oportuna;

Deficiencias en el sistema: Estos debates han revelado lo peligrosa que es la depresión posparto y la psicosis, así como la negligencia del sistema médico al respecto.

¿Cree usted que una madre que ha privado de la vida a sus hijos bajo los efectos de una enfermedad mental grave y psicosis posparto debe ser plenamente responsable penalmente y cumplir una pena de prisión, o es una paciente que debe recibir tratamiento obligatorio en un hospital psiquiátrico? ¿Cuánta culpa tienen la sociedad y el sistema de salud en estas tragedias? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!