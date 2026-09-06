El Inter Miami empata ante el Atlanta United: una victoria que se escapa

En el marco de la temporada regular de la MLS en Norteamérica, el encuentro disputado en Fort Lauderdale ofreció a los aficionados un auténtico thriller futbolístico, un festival de goles y un drama de penaltis. El equipo plagado de estrellas « Inter Miami» recibió al club « Atlanta United » en su estadio, firmando un empate luchado de 2-2. A pesar de una asistencia precisa de Lionel Messi, la calidad habitual de Luis Suárez y un gol crucial de Casemiro, los locales dejaron escapar una victoria importante al final del encuentro.

Intercambio de goles: asistencia de Messi y el clásico de Suárez

El encuentro se desarrolló desde los primeros minutos con ataques intensos y un ritmo elevado:

Minuto 32: Asistencia de Messi, gol de Casemiro: En un ataque peligroso organizado por los locales, Lionel Messi envió un balón preciso y el nuevo centrocampista brasileño Casemiro perforó la portería para abrir el marcador (1-0);

Minuto 35: Respuesta rápida de Almirón: « Atlanta United » restableció el equilibrio solo tres minutos después: el veterano de la Premier League Miguel Almirón culminó un ataque peligroso de los visitantes con un gol (1-1);

Minuto 45+1: Gol de Suárez: En el tiempo añadido de la primera parte, tras un centro activo de Segovia, Luis Suárez mostró agilidad en el área para volver a poner por delante al « Inter Miami » (2-1).

Drama de penaltis: el error de Almirón y la sangre fría de Embolo

La segunda parte fue recordada por una batalla de nervios en torno a los lanzamientos desde los 11 metros:

Oportunidad perdida en el minuto 73: En el minuto 73 del partido, se señaló un penalti a favor del « Atlanta », pero Miguel Almirón, al ejecutarlo, no pudo aprovechar la oportunidad y no logró marcar ante el portero local;

El tiro salvador en el minuto 87: La presión incesante de los visitantes terminó en otro penalti al final del juego; esta vez, el famoso delantero suizo Breel Embolo, al ejecutarlo, no falló y puso el 2-2 en el marcador;

Presión en los últimos minutos: Aunque el « Inter Miami » se volcó al ataque en los minutos restantes, la defensa del « Atlanta » no permitió que se marcara el gol de la victoria.

Tabla de posiciones de la MLS: 2 puntos perdidos en los últimos minutos

Este empate luchado fue una pérdida de puntos inesperada para el « Inter Miami »:

Poder ofensivo y debilidad defensiva: Aunque la línea de ataque liderada por Messi y Suárez volvió a destacar, los espacios en defensa y los penaltis al final del encuentro le costaron caro al equipo;

Gran determinación del « Atlanta »: Aunque los visitantes estuvieron dos veces por debajo en el marcador fuera de casa y fallaron un penalti, lograron recuperar la ventaja psicológica al final del partido y llevarse 1 punto valioso.

En su opinión, ¿la pérdida de la victoria del « Inter Miami » en el minuto 87 se debió a la desorganización defensiva o a la fuerte presión de Breel Embolo y del « Atlanta »? ¿Podrán el dúo Messi y Suárez llevar al « Inter Miami » al título esta temporada? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios!