El Fulham de Arbeloa cae ante el Crystal Palace: un drama de 2-3

En el derbi londinense correspondiente a la 3ª jornada de la Premier League, el Fulham recibió al Crystal Palace en casa y sufrió una dolorosa derrota por 2-3. A pesar de haberse adelantado en el marcador en dos ocasiones, los locales no pudieron mantener ni siquiera el empate, lo que marca una profunda crisis en este inicio de temporada bajo la dirección del técnico español Álvaro Arbeloa, quien tomó las riendas del equipo en el verano de 2026.

Dos ventajas desperdiciadas y fragilidad defensiva

El encuentro en Craven Cottage ofreció a los espectadores una lucha intensa y una lluvia de goles:

Ventaja perdida: El Fulham tomó la iniciativa dos veces durante el partido, pero en ambos casos le faltó sangre fría para frenar los contraataques del rival;

La reacción de los «Eagles»: El Crystal Palace, a pesar de ir por detrás en el marcador, no se rindió, aumentó el ritmo en la segunda mitad y se llevó la victoria al final (2-3);

Problemas defensivos: Los pupilos de Arbeloa encajaron otros 3 goles, dejando al descubierto errores graves en su línea defensiva.

0 puntos en 3 jornadas: la preocupación en el puesto 19

Para los londinenses, este inicio de temporada es uno de los peores en la historia de la Premier League:

3 derrotas consecutivas: El Fulham ha perdido en sus tres primeras jornadas de liga, tras haber caído previamente ante el Chelsea (2-3) y el Sunderland (0-1);

La presión del puesto 19: Sin haber sumado ni un solo punto, el equipo de Arbeloa ocupa la peligrosa 19ª posición de la tabla;

La única victoria en copa: El único resultado positivo de los «Cottagers» esta temporada sigue siendo la contundente victoria (3-0) en la League Cup contra el Wimbledon, equipo de una categoría inferior.

El examen de Anfield: el próximo rival es el Liverpool

El puesto de entrenador de Álvaro Arbeloa está bajo una gran presión desde las primeras jornadas:

Un difícil desplazamiento ante el Liverpool: En la 4ª jornada de la Premier League, al Fulham le espera un examen aún más serio: el 12 de septiembre, el equipo visitará a uno de los grandes, el Liverpool;

Necesidad de cambios tácticos: Los expertos señalan que si Arbeloa no ajusta rápidamente la disciplina defensiva, la visita a Anfield podría profundizar la crisis del equipo.

¿Crees que Álvaro Arbeloa podrá corregir los errores defensivos del Fulham y sacar al equipo de la zona baja, o es inevitable otra derrota el 12 de septiembre ante el Liverpool? ¿Cuál fue la razón por la que el Fulham perdió tras ir ganando dos veces? ¡Deja tu opinión en los comentarios!