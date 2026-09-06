Tragedia misteriosa en Estambul: Serhat Mustafa Kılıç hallado sin vida en su hogar

·14·Mundo
Tragedia misteriosa en Estambul: Serhat Mustafa Kılıç hallado sin vida en su hogar

Un profundo duelo ha sacudido a Turquía y a los cinéfilos de todo el mundo. El talentoso actor Serhat Mustafa Kılıç, quien se ganó el corazón de millones de espectadores a través de sus papeles en famosas series y películas turcas, fue encontrado muerto en su residencia de Estambul. La policía ha iniciado una investigación exhaustiva sobre el misterioso fallecimiento del artista de 51 años, quien no había tenido contacto con sus allegados durante varios días.

3 días de silencio y una escena gélida en la sala: ¿Qué sucedió?

El famoso medio turco Milliyet informa los detalles del incidente de la siguiente manera:

  • Silencio radiofónico: El actor de 51 años no respondía a las llamadas telefónicas desde el 3 de septiembre y no había tenido contacto con nadie;

  • El apartamento en Nurtepe y la puerta abierta: Una conocida preocupada acudió a la casa de Serhat Kılıç, ubicada en el distrito de Nurtepe en Estambul. Al no recibir respuesta al timbre, utilizó su propia llave para entrar;

  • El silencio pesado en el sillón: Dentro de la vivienda, el actor fue encontrado inanimado en un sillón de la sala; se alertó de inmediato a los servicios de emergencia y a la policía;

  • El veredicto médico: El equipo médico que llegó al lugar confirmó que el actor ya había fallecido; las autoridades han ordenado una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

Desde el podio de Cannes hasta la serie «Söz»: El rico legado creativo de Serhat Kılıç

Serhat Mustafa Kılıç ocupaba un lugar especial en la cinematografía turca gracias a su carisma único y su alto nivel de maestría actoral:

  • El máximo galardón de Cannes: El actor interpretó un papel dramático complejo en la película «Winter Sleep» (Kış Uykusu) del director de renombre mundial Nuri Bilge Ceylan. Dicha cinta fue galardonada con la «Palma de Oro» (Palme d'Or) en el Festival de Cannes, el premio más prestigioso del cine mundial;

  • El personaje de Çolak en la serie «Söz»: Conquistó el corazón de los espectadores no solo en Turquía, sino también en Uzbekistán y los países de la CEI, a través de su poderosa interpretación del villano Çolak en la famosa serie «Söz» (Söz);

  • Maestro del drama y la comedia: Además, encarnó brillantemente a Ergun Plak en la serie «Seksenler» (Seksenler) y a Salih Bozok, cercano compañero de Mustafa Kemal Atatürk, en la película histórica «Veda» (Veda).

¿Qué papel de Serhat Mustafa Kılıç preferías: el peligroso Çolak de «Söz», su actuación en la premiada «Winter Sleep» o su personaje en «Seksenler»? ¿Qué opinas sobre esta inesperada tragedia? ¡Deja tus comentarios y condolencias!

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Guerra en el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán: EE. UU. hunde un petrolero iraní con 4 misilesGuerra en el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán: EE. UU. hunde un petrolero iraní con 4 misilesHoy, 10:01EE. UU. vende bombas de precisión por 5 mil millones de dólares a Arabia SauditaEE. UU. vende bombas de precisión por 5 mil millones de dólares a Arabia SauditaAyer, 19:36Trump habla abiertamente sobre el conflicto militar con Irán y el control del Estrecho de OrmuzTrump habla abiertamente sobre el conflicto militar con Irán y el control del Estrecho de OrmuzAyer, 19:25Redadas que sacuden a la élite: El NABU investiga al Fiscal General y a su adjuntaRedadas que sacuden a la élite: El NABU investiga al Fiscal General y a su adjuntaAyer, 18:33Silencio inesperado: las tropas ucranianas reciben la orden de un alto el fuego de 3 díasSilencio inesperado: las tropas ucranianas reciben la orden de un alto el fuego de 3 díasAyer, 18:27¿Por qué el jurado no pudo llegar a un veredicto en el caso de Lindsay Clancy, acusada de matar a sus 3 hijos?¿Por qué el jurado no pudo llegar a un veredicto en el caso de Lindsay Clancy, acusada de matar a sus 3 hijos?Ayer, 18:13
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La boda del siglo de Ronaldo: lugar y detalles de la ceremonia
La boda del siglo de Ronaldo: lugar y detalles de la ceremonia
El alegre juego de unos niños cubiertos de barro en un pueblo conquista las redes sociales
El alegre juego de unos niños cubiertos de barro en un pueblo conquista las redes sociales
Cabello de 2,71 metros: la mujer conocida por tener el pelo más largo que su estatura vuelve a ser noticia
Cabello de 2,71 metros: la mujer conocida por tener el pelo más largo que su estatura vuelve a ser noticia
Más de 91.000 patitos de goma fueron arrojados al río Chicago
Más de 91.000 patitos de goma fueron arrojados al río Chicago
Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privado
Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privado
¿Existe realmente el pez del Apocalipsis? Los científicos responden
¿Existe realmente el pez del Apocalipsis? Los científicos responden