Un profundo duelo ha sacudido a Turquía y a los cinéfilos de todo el mundo. El talentoso actor Serhat Mustafa Kılıç, quien se ganó el corazón de millones de espectadores a través de sus papeles en famosas series y películas turcas, fue encontrado muerto en su residencia de Estambul. La policía ha iniciado una investigación exhaustiva sobre el misterioso fallecimiento del artista de 51 años, quien no había tenido contacto con sus allegados durante varios días.

3 días de silencio y una escena gélida en la sala: ¿Qué sucedió?

El famoso medio turco Milliyet informa los detalles del incidente de la siguiente manera:

Silencio radiofónico: El actor de 51 años no respondía a las llamadas telefónicas desde el 3 de septiembre y no había tenido contacto con nadie;

El apartamento en Nurtepe y la puerta abierta: Una conocida preocupada acudió a la casa de Serhat Kılıç, ubicada en el distrito de Nurtepe en Estambul. Al no recibir respuesta al timbre, utilizó su propia llave para entrar;

El silencio pesado en el sillón: Dentro de la vivienda, el actor fue encontrado inanimado en un sillón de la sala; se alertó de inmediato a los servicios de emergencia y a la policía;

El veredicto médico: El equipo médico que llegó al lugar confirmó que el actor ya había fallecido; las autoridades han ordenado una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

Desde el podio de Cannes hasta la serie «Söz»: El rico legado creativo de Serhat Kılıç

Serhat Mustafa Kılıç ocupaba un lugar especial en la cinematografía turca gracias a su carisma único y su alto nivel de maestría actoral:

El máximo galardón de Cannes: El actor interpretó un papel dramático complejo en la película «Winter Sleep» (Kış Uykusu) del director de renombre mundial Nuri Bilge Ceylan. Dicha cinta fue galardonada con la «Palma de Oro» (Palme d'Or) en el Festival de Cannes, el premio más prestigioso del cine mundial;

El personaje de Çolak en la serie «Söz»: Conquistó el corazón de los espectadores no solo en Turquía, sino también en Uzbekistán y los países de la CEI, a través de su poderosa interpretación del villano Çolak en la famosa serie «Söz» (Söz);

Maestro del drama y la comedia: Además, encarnó brillantemente a Ergun Plak en la serie «Seksenler» (Seksenler) y a Salih Bozok, cercano compañero de Mustafa Kemal Atatürk, en la película histórica «Veda» (Veda).

¿Qué papel de Serhat Mustafa Kılıç preferías: el peligroso Çolak de «Söz», su actuación en la premiada «Winter Sleep» o su personaje en «Seksenler»? ¿Qué opinas sobre esta inesperada tragedia? ¡Deja tus comentarios y condolencias!