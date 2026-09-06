El FC Barcelona golea al Valencia y se consolida como líder de LaLiga

En la última jornada del campeonato español, el FC Barcelona logró una victoria contundente y aplastante de 5-0 sobre el Valencia a domicilio. Según informa GOAL.com, este triunfo permite a los catalanes liderar en solitario la clasificación de LaLiga con tres puntos de ventaja sobre sus perseguidores, tras la sorprendente derrota del Real Madrid ante el Real Betis el viernes. Así lo informa Goal.com informa Goal.com.

El partido en el estadio de Mestalla estuvo bajo el dominio absoluto de los visitantes. Apenas en el sexto minuto, tras un magnífico pase de Fermín López, Lamine Yamal abrió el marcador con un disparo preciso a la escuadra desde un ángulo cerrado. Poco después, Fermín López anotó el segundo gol, consolidando la ventaja del equipo.

Raphinha iguala el récord de Lionel Messi

Al inicio de la segunda mitad, el FC Barcelona intensificó sus ataques. En el minuto 49, Raphinha culminó con éxito un rápido contraataque iniciado por Lamine Yamal y Fermín López, marcando a puerta vacía. Este fue el sexto gol del brasileño en los primeros cuatro partidos de la temporada.

Gracias a este resultado, Raphinha se convirtió en el segundo jugador del siglo XXI en marcar en cuatro partidos consecutivos con su equipo. Anteriormente, solo el legendario Lionel Messi había logrado esta hazaña en dos ocasiones. Actualmente, Raphinha podría igualar el récord de marcar en cinco partidos consecutivos, propiedad de César Rodríguez y Zlatan Ibrahimović, en el próximo encuentro.

Gran victoria y nuevos cambios en la plantilla

Hacia el final del partido, los pupilos de Hansi Flick demostraron aún más su superioridad. A 11 minutos del final, Pedri anotó un hermoso gol tras un pase de Dani Olmo. Cinco minutos después, Dani Olmo aprovechó un espacio libre para asistir a Lamine Yamal, quien cerró el marcador.

Este encuentro será recordado por los aficionados del Barcelona por otro evento especial. La estrella Gabriel Jesus, fichado del Arsenal, hizo su debut oficial con la camiseta azulgrana. De esta manera, con 15 puntos en cinco jornadas, el FC Barcelona continúa su racha perfecta e invicta en el campeonato español.