El FC Barcelona golea al Valencia y se consolida como líder de LaLiga

·12·Deportes
El FC Barcelona golea al Valencia y se consolida como líder de LaLiga

En la última jornada del campeonato español, el FC Barcelona logró una victoria contundente y aplastante de 5-0 sobre el Valencia a domicilio. Según informa GOAL.com, este triunfo permite a los catalanes liderar en solitario la clasificación de LaLiga con tres puntos de ventaja sobre sus perseguidores, tras la sorprendente derrota del Real Madrid ante el Real Betis el viernes. Así lo informa Goal.com informa Goal.com.

El partido en el estadio de Mestalla estuvo bajo el dominio absoluto de los visitantes. Apenas en el sexto minuto, tras un magnífico pase de Fermín López, Lamine Yamal abrió el marcador con un disparo preciso a la escuadra desde un ángulo cerrado. Poco después, Fermín López anotó el segundo gol, consolidando la ventaja del equipo.

Raphinha iguala el récord de Lionel Messi

Al inicio de la segunda mitad, el FC Barcelona intensificó sus ataques. En el minuto 49, Raphinha culminó con éxito un rápido contraataque iniciado por Lamine Yamal y Fermín López, marcando a puerta vacía. Este fue el sexto gol del brasileño en los primeros cuatro partidos de la temporada.

Gracias a este resultado, Raphinha se convirtió en el segundo jugador del siglo XXI en marcar en cuatro partidos consecutivos con su equipo. Anteriormente, solo el legendario Lionel Messi había logrado esta hazaña en dos ocasiones. Actualmente, Raphinha podría igualar el récord de marcar en cinco partidos consecutivos, propiedad de César Rodríguez y Zlatan Ibrahimović, en el próximo encuentro.

Gran victoria y nuevos cambios en la plantilla

Hacia el final del partido, los pupilos de Hansi Flick demostraron aún más su superioridad. A 11 minutos del final, Pedri anotó un hermoso gol tras un pase de Dani Olmo. Cinco minutos después, Dani Olmo aprovechó un espacio libre para asistir a Lamine Yamal, quien cerró el marcador.

Este encuentro será recordado por los aficionados del Barcelona por otro evento especial. La estrella Gabriel Jesus, fichado del Arsenal, hizo su debut oficial con la camiseta azulgrana. De esta manera, con 15 puntos en cinco jornadas, el FC Barcelona continúa su racha perfecta e invicta en el campeonato español.

FC BarcelonaLamine YamalRaphinhaLaLigaFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¡Victoria perdida! : El Manchester United pierde puntos en Liverpool¡Victoria perdida! : El Manchester United pierde puntos en LiverpoolAyer, 22:45Una verdadera paliza: el Barcelona golea al Valencia 5-0Una verdadera paliza: el Barcelona golea al Valencia 5-0Ayer, 22:42Clasificación para la fase final de la Copa Asiática: Uzbekistán Sub-20 aplasta a Siria 3-0Clasificación para la fase final de la Copa Asiática: Uzbekistán Sub-20 aplasta a Siria 3-0Ayer, 22:40Derbi eléctrico en el Emirates: Arsenal remonta y doblega al ChelseaDerbi eléctrico en el Emirates: Arsenal remonta y doblega al ChelseaAyer, 22:39Decisión inesperada de Aziz Ganiev: misión de rescate para el BaniyasDecisión inesperada de Aziz Ganiev: misión de rescate para el BaniyasAyer, 22:31Victoria de carácter en el campo del Basilea: Behruz Karimov brilla con el LuganoVictoria de carácter en el campo del Basilea: Behruz Karimov brilla con el LuganoAyer, 22:23
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov
Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov
¿Se va de Nasaf? Ruziqul Berdiyev hace una declaración inesperada tras la derrota ante Navbahor
¿Se va de Nasaf? Ruziqul Berdiyev hace una declaración inesperada tras la derrota ante Navbahor