Victoria de carácter en el campo del Basilea: Behruz Karimov brilla con el Lugano

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Victoria de carácter en el campo del Basilea: Behruz Karimov brilla con el Lugano

En la 7ª jornada de la Superliga suiza, el Basilea, uno de los clubes más laureados del país, recibió en su estadio al líder, el Lugano. En un duelo intenso y disputado en el estadio St. Jakob-Park, los visitantes lograron una victoria de carácter por 1-3, demostrando una vez más su absoluta superioridad en la carrera por el título. Para los aficionados al fútbol uzbekos, lo más gratificante es que el defensa de nuestra selección nacional, Behruz Karimov, fue titular en este partido crucial y se mantuvo activo durante los 90 minutos completos.

Una segunda parte de fuego en el St. Jakob-Park: un golpe de efecto en 2 minutos

Aunque el encuentro comenzó con ataques activos de los locales, todos los goles y los momentos decisivos se concentraron en la segunda mitad:

  • El gol tempranero del Basilea: Tras el descanso, los locales regresaron con intensidad y lograron abrir el marcador en el minuto 47 gracias a un preciso disparo de Metinyu (1-0);

  • La respuesta relámpago del Lugano: El Basilea, animado por el gol, no pudo celebrar mucho tiempo: en el minuto 59, Chiminyani restableció el equilibrio, y solo 2 minutos después, en el minuto 61, Bislimi puso al Lugano por delante en el marcador;

  • El gol definitivo: Cerca del final del partido, en el minuto 81, Kenduchi, que había entrado como suplente, marcó para poner el 1-3 y sentenciar el destino del encuentro.

Behruz Karimov juega los 90 minutos: una actuación sólida en defensa

Nuestro compatriota demuestra constantemente su talento en los campos europeos y se está convirtiendo en un jugador clave del equipo:

  • Titular y nota de 6,7: Behruz Karimov jugó el partido completo en la línea defensiva del Luganojunto a von Ballmoos, Papadopoulos, Mai y Delcroix, siendo calificado con un 6,7 por los portales de estadísticas de referencia;

  • Una difícil prueba a domicilio: Jugar los 90 minutos fuera de casa contra un equipo tan experimentado y ofensivo como el Basilea demostró el alto nivel físico y táctico del defensa uzbeko;

  • La confianza del entrenador: El hecho de que el entrenador principal confíe plenamente en Behruz durante los 90 minutos en partidos difíciles demuestra que su posición en el club se está consolidando.

Liderazgo sin derrotas: los puntos de oro del Lugano en el camino al título

Con esta victoria, el Lugano ha reforzado aún más su liderazgo en la tabla de clasificación:

  • 100% de efectividad y un partido pendiente: El Lugano avanza en el campeonato sin perder ni un solo punto, alcanzando los 18 puntos y manteniendo el liderato en solitario; además, el equipo tiene un partido pendiente;

  • El Basilea en crisis: Los locales, tras la derrota, se quedan en el 5º puesto de la tabla con 10 puntos, alejándose considerablemente del líder.

¿Crees que Behruz Karimov podrá ganar el campeonato suizo con el Lugano y que lo veremos pronto en una de las cinco grandes ligas europeas? ¿Qué importancia tiene la regularidad de los legionarios uzbekos en Europa para la selección nacional de Uzbekistán? ¡Deja tus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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