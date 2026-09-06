Descubren una caja fuerte llena de dólares en la oficina del Fiscal General en Ucrania

·3·Mundo
Descubren una caja fuerte llena de dólares en la oficina del Fiscal General en Ucrania

La Fiscalía Especializada Anticorrupción de Ucrania publicó una foto de una caja fuerte llena de dinero en efectivo, encontrada durante una investigación en la oficina del Fiscal General. La fotografía fue publicada el 5 de septiembre en el canal de Telegram de la institución.

La imagen muestra una caja fuerte de metal de casi un metro de altura, equipada con varios estantes y un cajón en la parte inferior. Dentro de la caja, se observan fajos de billetes de cien dólares, tanto antiguos como nuevos, llenando aproximadamente la mitad del espacio con dinero en efectivo.

Se informó que la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, en cooperación con la Fiscalía Especializada Anticorrupción, detuvo el día anterior a Serhiy Krapiva, jefe del ciberdepartamento de la oficina del Fiscal General.

Se afirma que su detención se llevó a cabo en el marco de una operación especial destinada a desmantelar una organización criminal dedicada a proteger centros de llamadas fraudulentos y al blanqueo de capitales.

Asimismo, el medio ucraniano «Zerkalo nedeli» informó que operan cerca de 2.000 centros de llamadas fraudulentos en el país. Según la publicación, aproximadamente la mitad de ellos pagaban regularmente a representantes de las fuerzas del orden para protegerse de inspecciones y registros.

Se señala que el monto total de estos pagos ilegales podría superar los 24 millones de dólares mensuales.

Actualmente, la investigación y las medidas operativas sobre este caso continúan en curso.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Trump anuncia nuevas rutas petroleras alternativas al estrecho de Ormuz (vídeo)Trump anuncia nuevas rutas petroleras alternativas al estrecho de Ormuz (vídeo)Hoy, 18:29¿Dónde vive hoy la princesa Haya bint al-Hussein, quien huyó del jeque de Dubái?¿Dónde vive hoy la princesa Haya bint al-Hussein, quien huyó del jeque de Dubái?Hoy, 17:51Trump afirma que Putin no tiene intención de atacar a la OTAN (vídeo)Trump afirma que Putin no tiene intención de atacar a la OTAN (vídeo)Hoy, 17:37Erdoğan relata su recuerdo más íntimo y conmovedor sobre su madreErdoğan relata su recuerdo más íntimo y conmovedor sobre su madreHoy, 17:27Trágico incendio en una boda en el Congo: 22 muertosTrágico incendio en una boda en el Congo: 22 muertosHoy, 17:27Estado de emergencia nocturno en Rostov: 30 ataques de drones, edificios destruidosEstado de emergencia nocturno en Rostov: 30 ataques de drones, edificios destruidosHoy, 13:37
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La boda del siglo de Ronaldo: lugar y detalles de la ceremonia
La boda del siglo de Ronaldo: lugar y detalles de la ceremonia
El alegre juego de unos niños cubiertos de barro en un pueblo conquista las redes sociales
El alegre juego de unos niños cubiertos de barro en un pueblo conquista las redes sociales
Cabello de 2,71 metros: la mujer conocida por tener el pelo más largo que su estatura vuelve a ser noticia
Cabello de 2,71 metros: la mujer conocida por tener el pelo más largo que su estatura vuelve a ser noticia
Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privado
Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privado
¿Existe realmente el pez del Apocalipsis? Los científicos responden
¿Existe realmente el pez del Apocalipsis? Los científicos responden
Aparece un objeto misterioso parecido a una medusa en Marte
Aparece un objeto misterioso parecido a una medusa en Marte