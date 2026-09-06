Descubren una caja fuerte llena de dólares en la oficina del Fiscal General en Ucrania

La Fiscalía Especializada Anticorrupción de Ucrania publicó una foto de una caja fuerte llena de dinero en efectivo, encontrada durante una investigación en la oficina del Fiscal General. La fotografía fue publicada el 5 de septiembre en el canal de Telegram de la institución.

La imagen muestra una caja fuerte de metal de casi un metro de altura, equipada con varios estantes y un cajón en la parte inferior. Dentro de la caja, se observan fajos de billetes de cien dólares, tanto antiguos como nuevos, llenando aproximadamente la mitad del espacio con dinero en efectivo.

Se informó que la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, en cooperación con la Fiscalía Especializada Anticorrupción, detuvo el día anterior a Serhiy Krapiva, jefe del ciberdepartamento de la oficina del Fiscal General.

Se afirma que su detención se llevó a cabo en el marco de una operación especial destinada a desmantelar una organización criminal dedicada a proteger centros de llamadas fraudulentos y al blanqueo de capitales.

Asimismo, el medio ucraniano «Zerkalo nedeli» informó que operan cerca de 2.000 centros de llamadas fraudulentos en el país. Según la publicación, aproximadamente la mitad de ellos pagaban regularmente a representantes de las fuerzas del orden para protegerse de inspecciones y registros.

Se señala que el monto total de estos pagos ilegales podría superar los 24 millones de dólares mensuales.

Actualmente, la investigación y las medidas operativas sobre este caso continúan en curso.