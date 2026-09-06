¡Victoria perdida! : El Manchester United pierde puntos en Liverpool

Uno de los encuentros centrales de la 3ª jornada de la Premier League ofreció un auténtico drama futbolístico en Liverpool. Visitando el Hill Dickinson Stadium, el equipo dirigido por Michael Carrick, Manchester Unitedparecía tener la victoria asegurada, pero tuvo que conformarse con un empate 2-2 tras un golazo encajado en el minuto 90+6. Tras perder dos puntos cruciales al final, los mancunianos caen en la tabla.

Thriller en los últimos minutos: alegría en el 88' y shock en el 90+6'

Los acontecimientos de la segunda parte mantuvieron a los aficionados en vilo hasta los últimos segundos:

Gol rápido de Mbeumo: Nada más volver del descanso, en el minuto 46, el delantero del MU, Bryan Mbeumo, batió al portero rival Jordan Pickford para abrir el marcador (0-1);

El empate de George: Los de Liverpool, volcados al ataque, igualaron en el minuto 83 gracias a una acción precisa de George (1-1);

El golpe de efecto de Sesko: El suplente Benjamin Sesko volvió a poner al United por delante en el minuto 88, y parecía que los hombres de Carrick se llevarían los 3 puntos (1-2);

El milagro del 90+6': Sin embargo, Ainsley Maitland-Niles, que entró en el 77', marcó un gol increíble justo antes del pitido final, haciendo temblar el estadio (2-2).

Faltas, tácticas y lluvia de tarjetas amarillas

La intensidad del partido puso a prueba los nervios de los jugadores de ambos equipos:

Advertencias del árbitro: Las faltas se multiplicaron, y Armstrong, Johnson, Roll (Everton) así como Shaw, Maguire y Dalot (MU) fueron amonestados con tarjeta amarilla;

Los cambios de Carrick: Para reforzar el ataque y la defensa, el técnico dio entrada a Dorgu y Sesko por Rashford y Cunha, pero un error defensivo en los últimos instantes costó la victoria;

El espíritu combativo del Everton: Las entradas de Jack Grealish y Maitland-Niles dieron velocidad al ataque local, evitando una derrota inevitable.

La tabla de posiciones: el equipo de Carrick cae al 11º puesto

Este empate tuvo un impacto directo en la posición de ambos clubes:

Everton en el top 10: Los de Liverpool, que mostraron carácter en casa, ocupan la 8ª posición con 5 puntos;

La caída delManchester United: Con solo 4 puntos en 3 jornadas, el equipo de Michael Carrick se aleja de la lucha por el título y cae al 11º puesto.

¿Creen que la falta de experiencia defensiva delManchester Unitedcausó esta pérdida de puntos, o hay errores en la táctica de Michael Carrick? ¿Podrán los «Red Devils» luchar por el top 4 esta temporada? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios!