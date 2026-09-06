LG presenta el nuevo portátil Gram Book AI 2026 con más de 30 horas de autonomía

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LG presenta el nuevo portátil Gram Book AI 2026 con más de 30 horas de autonomía

En el mercado tecnológico actual, una de las principales demandas de los usuarios es la duración de la batería de los dispositivos. Según ixbt.com, LG ha ampliado su famosa línea anunciando el portátil Gram Book AI 2026, que cuenta con una autonomía de más de 30 horas. Esta presentación demuestra que se están alcanzando nuevos hitos en la capacidad de las baterías para dispositivos móviles. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

El recién presentado Gram Book AI 2026, modelo 14U40V, hace historia como el primer dispositivo de 14 pulgadas de la serie. El fabricante promete que este portátil puede funcionar de forma continua hasta 30,5 horas con una sola carga. El papel de los procesadores modernos es fundamental para lograr este alto rendimiento.

Especificaciones técnicas y capacidades

El peso del dispositivo es de 1,29 kilogramos. Aunque es un resultado excelente para un formato de 14 pulgadas, la línea LG Gram cuenta con modelos aún más ligeros. No obstante, este modelo destaca por su peso equilibrado y su diseño compacto.

La capacidad de la batería integrada es de 61,5 Wh. Gracias a esta batería y a la eficiencia de los procesadores Core Series 3 de nueva generación, ha sido posible alcanzar esta enorme autonomía.

Diseño y comodidades adicionales

Se ha prestado especial atención a la apariencia y durabilidad del dispositivo. El chasis del portátil está fabricado en aluminio de alta calidad y tiene un grosor de solo 14,9 milímetros, lo que lo hace extremadamente cómodo para llevar a cualquier parte.

Asimismo, los fabricantes han destacado la inclusión de un modo silencioso. Este modo permite trabajar con documentos o ver vídeos cómodamente en bibliotecas u otros entornos tranquilos.

LGPortátilesTecnologíasGadgetsCore Series 3
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Abror Shuhratov
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