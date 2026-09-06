Una erupción volcánica provoca la cancelación de vuelos en un aeropuerto principal de Indonesia

Según las autoridades locales, 209 vuelos fueron retrasados o cancelados el domingo por la mañana tras detectarse ceniza del volcán Anak Krakatau en el espacio aéreo cercano al aeropuerto.

El volcán, situado en el estrecho de la Sonda entre las islas de Java y Sumatra, entró en erupción el viernes por la noche. Este proceso provocó una actividad sísmica continua y fuentes de lava. Según las autoridades, se registraron otras dos erupciones el domingo por la mañana.

El aeropuerto permaneció cerrado temporalmente hasta las 13:30, hora local. Esta situación afectó a más de 22 000 pasajeros.

El Ministerio de Transporte informó que la cancelación de vuelos afectó principalmente a las rutas con Singapur. También se vieron afectados vuelos internacionales hacia Doha, Sídney y Kuala Lumpur.

Las autoridades confirmaron que no se ha emitido ninguna alerta de tsunami relacionada con la reciente actividad volcánica.

El ministro de Salud recomendó a los habitantes de las zonas afectadas que permanezcan en sus casas y utilicen mascarillas.

Local Kompas Según el periódico, las clases se suspendieron en varias escuelas el sábado debido a que los estudiantes y residentes se quejaban de irritación ocular por la ceniza volcánica. Algunos pescadores también cancelaron sus salidas al mar por dolor en los ojos.

Un residente local, Aldi Chandra Prayogi, comentó en una entrevista que desde el viernes por la noche sentía como si « le hubieran caído granos de arena en los ojos » Según él, se ha visto obligado a usar gotas para los ojos para reducir la irritación.

Señaló que el polvo era tan espeso que tuvo que barrer el patio de su casa cada cinco minutos.

El nombre del volcán Anak Krakatau significa «hijo del Krakatoa». Ha estado activo periódicamente desde que emergió del mar en la caldera formada por la famosa erupción del Krakatoa en 1883.

En diciembre de 2018, una parte del volcán se derrumbó, provocando un potente tsunami. El desastre dejó más de 400 muertos y miles de personas en las costas de Sumatra y Java tuvieron que abandonar sus hogares.

Los científicos determinaron que, durante el colapso del volcán, algunos fragmentos de roca fueron proyectados a una altura de entre 70 y 90 metros.

Indonesia se encuentra en el «Cinturón de Fuego» del Pacífico, que rodea casi toda la cuenca oceánica. Esta región tiene una actividad volcánica y sísmica muy elevada debido a la frecuencia de terremotos y erupciones.