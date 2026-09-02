Se publica el ranking de los países más lluviosos del planeta

En un momento en que el cambio climático y el riesgo de sequía global son temas de intenso debate, las organizaciones meteorológicas internacionales han publicado el ranking de los países más lluviosos del planeta. Según los datos, Colombia, un país único de América del Sur, ocupa el primer lugar con un promedio anual de 3 240 milímetros de precipitación. ¿Qué otros países forman el podio, cuál es el único representante africano y por qué la India, que alberga el punto más lluvioso del mundo, no aparece en los primeros lugares de la lista?

A continuación, conoceremos en detalle las regiones más húmedas de la Tierra, las maravillas climáticas de la naturaleza y la geografía de los países lluviosos.

1. El líder indiscutible: 3 240 mm de lluvia al año y el contraste climático de Colombia

El primer puesto de Colombia en este ranking no es casualidad, pero tampoco significa que todo el país esté bajo la lluvia. Esta cifra no corresponde a un punto específico, sino que es el valor promedio anual calculado sobre todo el territorio nacional lo que se considera.

Cantidad media anual: 3 240 milímetros;

Diversidad climática: El territorio colombiano es rico en contrastes naturales. Mientras que una parte del país alberga sabanas secas y cálidas, las costas del Pacífico y la cuenca del Amazonas están dominadas por lluvias incesantes y bosques tropicales húmedos.

Esta ubicación geográfica única —el encuentro de las corrientes de aire de dos océanos (Atlántico y Pacífico) y la cordillera de los Andes— ha convertido a Colombia en el país más húmedo del planeta.

2. El podio: la única joya africana y el gigante de Oceanía

Otras dos regiones exóticas ocupan los puestos de honor entre los países más lluviosos del mundo:

2.º lugar — Santo Tomé y Príncipe (3 200 mm):

Situado en el golfo de Guinea, este pequeño Estado insular africano ocupa el segundo lugar con 3 200 milímetros de precipitación al año. Lo más sorprendente es que en estas islas, la temporada de lluvias dura casi 9 meses. Santo Tomé y Príncipe es el único país africano que figura en el top 10 de los países más lluviosos del mundo. 3.er lugar — Papúa Nueva Guinea (3 142 mm):

Situado en el suroeste del océano Pacífico, este vasto país recibe una media de 3 142 milímetros de lluvia al año. Las lluvias incesantes y las densas selvas han permitido que la biodiversidad se preserve al máximo en este lugar.

3. Geografía de los países lluviosos: ¿qué regiones viven bajo el agua?

El análisis del ranking muestra que los países más lluviosos del planeta se concentran principalmente en tres grandes regiones geográficas:

Las regiones marítimas del Sudeste Asiático: Viviendo bajo las lluvias monzónicas y los vientos oceánicos húmedos, Indonesia, Brunéi y Malasia ocupan los primeros lugares.

La región del Pacífico Sur: Además de Papúa Nueva Guinea, los numerosos archipiélagos formados por Samoa y las Islas Salomón también son zonas de precipitaciones incesantes.

El cinturón de América Central: Conectando dos continentes y ricos en bosques tropicales, los países vecinos Costa Rica y Panamá ocupan un lugar sólido en el top 10 de los países más húmedos.

4. El «paradoja india»: ¿por qué existe el punto más húmedo pero el país no está en el ranking?

Una pregunta legítima surge para muchos entusiastas de la geografía: ¿por qué la India, que alberga el lugar más lluvioso del mundo, no aparece entre los líderes de esta lista?

El hecho es que el pueblo de Mawsynram situado en el estado de Meghalaya, en la India, está efectivamente inscrito en el Libro Guinness de los Récords como la localidad más lluviosa de la Tierra (más de 11 800 milímetros de precipitación media anual).

Sin embargo, el ranking mundial presentado no se basa en el indicador de una ciudad o región montañosa aislada, sino en la cantidad media de precipitación en todo el territorio nacional. El territorio de la India es muy extenso y, debido a la presencia de vastas estepas áridas, el desierto de Thar y mesetas centrales con pocas lluvias, el promedio nacional global ha disminuido considerablemente.

Conclusión y opinión pública

Colombia y otros países tropicales que reciben más de 3 000 milímetros de precipitación al año son los verdaderos «pulmones» de nuestro planeta y enormes fuentes de agua dulce. Si bien tales precipitaciones aseguran una naturaleza verde y bosques inmensos, también provocan riesgos regulares como deslizamientos de tierra e inundaciones.

En su opinión, ¿es cómodo vivir en un clima constantemente lluvioso y húmedo, o son preferibles las regiones soleadas y secas? ¿Dónde ha observado las lluvias más fuertes y prolongadas? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!