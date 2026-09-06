El experimentado centrocampista de la selección nacional de Uzbekistán, Aziz Ganiev, ha abierto un nuevo capítulo en su carrera como legionario en los Emiratos Árabes Unidos. El jugador de 28 años ha firmado oficialmente con el club Baniyas, que lucha en la UAE Pro League. Sin embargo, su nuevo equipo atraviesa momentos extremadamente difíciles: tras las primeras 4 jornadas, ha perdido todos sus partidos y está anclado en el último lugar de la tabla. Ahora, Ganiev tiene la importante tarea de sacar al club de esta profunda crisis y establecer estabilidad en el centro del campo.

Tercer destino en los EAU: el nuevo contrato de Aziz Ganiev

El centrocampista de nuestra selección nacional fortalece su experiencia en los Emiratos:

Contrato con el Baniyas: El jugador de 28 años se unió al Baniyas como agente libre por invitación del entrenador y la directiva del club;

Tercera parada en la élite: Aziz Ganiev no es un desconocido para los aficionados al fútbol de los EAU — anteriormente jugó en grandes clubes del país como el Shabab Al Ahli y el Al Bataeh, demostrando ser un sólido mediocentro;

Minutos de juego y nuevo nivel: Nuestro compatriota aspira a recuperar la titularidad en su nuevo club y mantener su estado de forma al más alto nivel para la selección nacional.

4 partidos y 0 puntos: el inicio catastrófico del Baniyas

La situación del nuevo equipo esta temporada es muy preocupante:

4 derrotas consecutivas: El Baniyas ha perdido sus cuatro primeros encuentros en la primera división de los EAU, sin haber sumado ni un solo punto;

El fondo de la tabla: Por diferencia de goles, el club ocupa el último lugar entre los 14 equipos;

Un legionario fichado como salvador: La directiva del club espera solucionar la debilidad en el centro del campo y el desequilibrio entre defensa y ataque mediante la inteligencia táctica y los pases largos de Aziz Ganiev.

Tras los pasos de los legionarios uzbekos: estadísticas y lazos históricos

El Baniyas es uno de los clubes bien conocidos por los aficionados al fútbol de Uzbekistán:

El camino de Shukurov y Mozgovoy: Anteriormente, otros dos representantes de la selección nacional de Uzbekistán, Otabek Shukurov y Akmal Mozgovoy, defendieron con éxito los colores de este club y dejaron una huella importante;

Rendimiento de la temporada pasada: La temporada pasada, Aziz Ganiev disputó 25 partidos oficiales en la liga de los EAU, anotando 2 goles y dando 3 asistencias;

Control de balón y disparos potentes: Se espera que la habilidad del jugador para ejecutar jugadas a balón parado y disparar desde larga distancia sea un arma clave para el equipo en crisis.

¿Crees que Aziz Ganiev podrá salvar al Baniyas del último lugar y convertirse en el líder del equipo? ¿Cómo afectará este traspaso a un club en crisis en los EAU a la carrera del centrocampista de 28 años en la selección nacional? ¡Deja tu opinión en los comentarios!