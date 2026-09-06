Derbi eléctrico en el Emirates: Arsenal remonta y doblega al Chelsea

El derbi londinense de la Premier League ofreció toda la intensidad y el drama que esperaban los aficionados. En el choque disputado en el Emirates Stadium, el Arsenal de Mikel Arteta demostró carácter de campeón para imponerse 2-1 al Chelsea, tras encajar un gol en los primeros segundos. Con este éxito, los «Gunners» suman 9 puntos y alcanzan a Manchester Cityen la cima de la tabla.

Shock en el minuto 2 y remontada de los «Gunners»

El inicio fue inesperadamente frío para los locales:

El rayo de Rogers: Apenas en el minuto 2, la joven estrella del Chelsea, Morgan Rogers, batió a David Raya, silenciando al Emirates (0-1);

El «saludo» de Havertz a su exequipo: Sin amedrentarse, el Arsenal tomó el control y, en el minuto 25, el excentrocampista del Chelsea, Kai Havertz, igualó el marcador (1-1);

El gol de la victoria del capitán: Al inicio de la segunda parte, en el minuto 50, el capitán Martin Ødegaard culminó una precisa combinación para poner por delante a los «Gunners» (2-1).

Batalla táctica, lluvia de tarjetas y banquillo estelar

La tensión propia del derbi londinense se sintió en cada centímetro del campo:

Faltas y tarjetas amarillas: El árbitro tuvo que mostrar 6 tarjetas amarillas (Pedro, Palmer, Solis, Lacroix, Rogers, Merino) para mantener el control del encuentro;

El fondo de armario de Arteta: En el tramo final, Arteta dio entrada a Zubimendi, Hincapié, Mikel Merino y al delantero Viktor Gyökeres para asegurar el dominio en el medio;

El último asedio del Chelsea sin éxito: A pesar de la entrada de Estevao y Welbeck, la defensa del Arsenal, liderada por Raya, neutralizó el peligro y selló la victoria.

La carrera por el título al rojo vivo: Arsenal y City con pleno de victorias

Este derbi envió una señal seria sobre el equilibrio de fuerzas en la Premier League:

100% de efectividad: El Arsenal ha ganado sus 3 partidos, sumando 9 puntos, y comparte el liderato con el equipo de Pep Guardiola, Manchester City;

El Chelsea se queda 4º: Los «Blues» se mantienen con 6 puntos en el top 4, pero empiezan a perder terreno respecto a sus rivales por el título.

¿Creen que esta temporada el Arsenal podrá acabar con la hegemonía del Manchester Cityy ganar la tan esperada Premier League? ¿Superó tácticamente Mikel Arteta al Chelsea en el derbi de hoy? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios!