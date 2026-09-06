Clasificación para la fase final de la Copa Asiática: Uzbekistán Sub-20 aplasta a Siria 3-0

« Un balance perfecto y la clasificación para la fase final de la Copa Asiática: Uzbekistán Sub-20 aplastó a Siria 3-0: una noche victoriosa en Taskent, los goles de Ermanov y Abrayev, y un dominio total en la tabla »

Los partidos del grupo «B» de las eliminatorias de la Copa Asiática Sub-20, celebrados en Taskent, concluyeron con un triunfo absoluto de la selección juvenil de Uzbekistán. En el partido decisivo de la 3ª jornada contra Siria Sub-20, nuestros compatriotas marcaron tres goles sin respuesta, celebrando una victoria amplia y convincente por 3-0. Con tres victorias en tres partidos y un pleno del 100 %, los jóvenes «Lobos Blancos» terminan líderes del grupo con 9 puntos y se clasifican directamente para la fase final de la Copa Asiática.

Dominio total en Taskent: gol en el minuto 10 y contundencia ofensiva

En el encuentro disputado en nuestra capital, los jugadores uzbekos controlaron el ritmo del partido desde los primeros minutos:

El gol rápido de Ermanov: Ya en el minuto 10, el delantero Diyor Ermanov aprovechó un hueco en la defensa siria para abrir el marcador (1-0);

La frialdad de Abrayev: Manteniendo la superioridad hasta el final, nuestros representantes marcaron el segundo gol en el minuto 81: Quvonch Abrayev no dio ninguna oportunidad al portero rival;

El punto final de To‘laganov: En el minuto 90+4, Davron To‘laganov transformó un penalti señalado por el árbitro, sentenciando el marcador final (3-0).

Defensa sólida y rotación de plantilla: portería a cero

El plan táctico establecido por el entrenador funcionó a la perfección durante los 90 minutos:

Portería imbatida: La línea defensiva, liderada por el portero Nematulloh Rustamjonov y el capitán Azizbek To‘lqinbekov, neutralizó los peligrosos contraataques de Siria, manteniendo su portería a cero;

Cambios oportunos: Asilbek Abdurasulov, Tohir Ashurboyev, Azizbek Erimbetov, Husan Ko‘paysinov y Asilbek Aliyev, que entraron en la segunda parte, mantuvieron la intensidad del equipo y contribuyeron enormemente a consolidar la victoria.

Clasificación final del grupo «B»: Uzbekistán líder, India 2º

En la última jornada de las eliminatorias, todas las dudas quedaron resueltas:

Uzbekistán Sub-20: 3 victorias en 3 partidos, 9 puntos, ganador del grupo y clasificado para la fase final del campeonato continental;

India Sub-20: En el partido paralelo del grupo, India venció a Bangladesh por 3-0 (Meitei 25', Yadav 60', Arbash 79') y obtuvo el 2º puesto con 6 puntos;

Siria y Bangladesh: La selección de Siria se quedó en la 3ª posición con 3 puntos, mientras que Bangladesh, sin sumar puntos, terminó como colista del grupo.

En su opinión, ¿puede esta selección juvenil convertirse en una seria aspirante al título continental en la fase final de la Copa Asiática? ¿A cuál de estos jugadores ve como una futura estrella de la selección absoluta de Uzbekistán? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!