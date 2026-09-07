El futuro de Cristiano Ronaldo en Hollywood está bajo debate

Mientras juega actualmente para el club saudí Al-Nassr, expertos han compartido sus opiniones sobre la posibilidad de que Cristiano Ronaldo pruebe suerte en la industria cinematográfica de Hollywood tras su carrera futbolística. Las especulaciones sobre el futuro de la estrella portuguesa, que se acerca a los 41 años, son objeto de un intenso debate en el mundo del fútbol. Así lo informa Goal.com. informa .

Según Goal.com, el ex portero de la Premier League, Shaka Hislop, no ha descartado la posibilidad de que Cristiano Ronaldo dé el salto a la gran pantalla. En su opinión, como una de las personalidades más famosas del mundo, el atleta tiene derecho a elegir cualquier camino, y su capacidad financiera le permite emprender cualquier nuevo proyecto por puro placer.

Marca global y perspectivas en el mundo del cine

Cristiano Ronaldo no es solo una leyenda del fútbol, sino una inmensa figura comercial que ha convertido su nombre en una marca global. Su audiencia de miles de millones en redes sociales, incluyendo Instagram y YouTube, demuestra su influencia a escala mundial. El propio jugador ha admitido que el final de su carrera se acerca y ya posee varios proyectos empresariales exitosos.

Hislop señaló que no es imposible que Ronaldo se dirija a Los Ángeles para probar suerte en películas de gran presupuesto. El experto mencionó, en tono de broma, que el delantero portugués podría aparecer en Hollywood como compañero —«sidekick»— del famoso actor Vinnie Jones.

La opinión de sus ex compañeros

Vinnie Jones logró una transición exitosa al mundo del cine tras su carrera futbolística, participando en más de 90 películas y proyectos televisivos, incluyendo obras como «Lock, Stock and Two Smoking Barrels» y «Mean Machine». Su camino puede servir de ejemplo para muchos atletas.

Anteriormente, el ex compañero de Ronaldo en el Manchester United, Mikael Silvestre, también destacó en una entrevista con GOAL que las oportunidades para el delantero portugués son ilimitadas. Según él, Cristiano es capaz de triunfar en cualquier campo o inversión que decida emprender.