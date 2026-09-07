Se acerca el lanzamiento del Xiaomi 18 Pro: nuevo Snapdragon y cámara Lofic

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Se acerca el lanzamiento del Xiaomi 18 Pro: nuevo Snapdragon y cámara Lofic

Las reservas en tiendas físicas han comenzado oficialmente para la serie de smartphones Xiaomi 18 Pro, cuyo lanzamiento está previsto para septiembre. Según ixbt.com, se espera que estos dispositivos insignia marquen un punto de inflexión en el mercado de la tecnología móvil, ya que estarán equipados con hardware de vanguardia y procesadores de nueva generación. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

Nuevos récords en procesadores Qualcomm

Uno de los eventos clave en el mercado de los smartphones es la cumbre de Qualcomm Snapdragon que se celebrará el 23 de septiembre. En este evento, se espera la presentación de dos potentes chips de la nueva generación 2026: el estándar Snapdragon 8 Elite Gen 6 (SM8950) y el más potente Snapdragon 8 Elite Ultra / Extreme Gen 6 (SM8975).

Se ha informado que ambos procesadores se fabricarán utilizando el avanzado proceso tecnológico de 2 nm de TSMC. Lo más destacable es que se espera que la versión superior de la serie supere, por primera vez en la historia de los chips móviles, el umbral de los 5 GHz.

Tecnología de cámara avanzada Lofic

Las capacidades fotográficas del smartphone también mejorarán significativamente. Según las filtraciones, el modelo Xiaomi 18 Pro Max contará con una cámara principal de 200 MP con un sensor grande y la moderna tecnología Lofic.

Asimismo, el dispositivo incluirá un módulo teleobjetivo de 200 MP con un sensor grande capaz de realizar fotografía macro, además de un objetivo gran angular de alta calidad. El modelo estándar Xiaomi 18 Pro también podría recibir un sistema de doble cámara de 200 MP, aunque es probable que su sensor principal no utilice la tecnología Lofic.

Estas soluciones tecnológicas de alto nivel están despertando un gran interés entre los entusiastas de los smartphones. La apertura inmediata de las reservas en los puntos de venta físicos demuestra la alta demanda de los usuarios por este buque insignia.

Recordamos que la presentación de Xiaomi en septiembre marcará las tendencias clave de la industria móvil para el próximo año. La combinación de procesadores de nueva generación y cámaras avanzadas sin duda intensificará la competencia en el mercado.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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